Giá cao su biến động nhẹ, giao dịch trầm lắng

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường hôm nay biến động nhẹ trong bối cảnh đồng Yên suy yếu, giao dịch trầm lắng do nước mua chính Trung Quốc nghỉ lễ.

Giao dịch trầm lắng khi Trung Quốc nghỉ lễ, giá cao su biến động nhẹ

Thị trường tài chính ở Trung Quốc đóng cửa phiên đầu tuần để nghỉ lễ và sẽ mở cửa giao dịch trở lại vào thứ ba (11/6).

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 183,5 US cent/kg, giảm 0,1%.

Đồng Yên giảm 0,15% so với đồng USD, xuống mức 156,94 JPY đổi 1 USD. Đồng Yên suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Giá cao su tấm hun khói (RSS3) xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan RUB-RSS3C-BKK đã tăng trở lại 1,61% lên mức 90,95 baht Thái (2,47 USD)/kg.

Dữ liệu thương mại sơ bộ do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, nhập khẩu cao su hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 5/2024 đã giảm so với tháng trước đó và giảm so với cùng tháng năm 2023. Tồn kho cao su tại các kho do Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giám sát ít thay đổi so với đợt công bố cuối cùng vào ngày 31/5.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi các nhà đầu tư cân nhắc những lời trấn an của OPEC +, và dữ liệu việc làm mới nhất của Mỹ làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.

Giá cao su trong nước hôm nay 10/6

Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam hôm nay được niêm yết như sau:

Giá cao su trong nước hôm nay

Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước tại các công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 283 - 312 đồng/TSC.

Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285-305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 285-295 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua ở mức 283-293 đồng/TSC. Công ty Cao su Phước Hòa giữ giá thu mua ở mức 310-312 đồng/TSC.

Trong tháng 5 vừa qua, giá cao su loại mủ nước lẫn mủ chén trên thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, xác lập tháng tăng thứ 3 liên tiếp. Khảo sát cho thấy trong bối cảnh giá mủ tăng cao và nhu cầu các nhà máy ở mức tốt, người dân đã gia tăng cao mủ.

Cụ thể, giá thu mua mủ chén trung bình trong tháng 5/2024 tăng gần 19% so với tháng 4/2024, và đã cao hơn tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá thu mua mủ nước trung bình trong tháng 5/2024 tăng hơn 12% so với tháng 4/2024, và cao hơn gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường xuất khẩu, dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, sản lượng cao su xuất khẩu của cả nước trong tháng 5/2024 ước đạt 80.000 tấn, trị giá 129 triệu USD; giảm gần 32% về lượng và giảm 18,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 5/2024 ở mức 1.616 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 4/2024, xác lập tháng tăng thứ 8 liên tiếp. Mức giá hiện nay cũng đang cao hơn gần 20% so với tháng 5/2023.

Cá biệt, giá xuất khẩu của loại cao su SVR 10 (TSR 10), một trong loại cao su xuất khẩu chủ lực, dao động trong khoảng 1.580 - 1.610 USD/tấn, tăng khoảng 200 - 500 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2023. Đối với cao su SVR3L, giá xuất khẩu dao động trong khoảng 1.790 - 1.810 USD/tấn, cũng cao hơn khoảng 300 - 400 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,5% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước.

Đà tăng của giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đồng pha với giá cao su thế giới. Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy, giá cao su tự nhiên đã tăng 28% từ đầu năm tới nay lên khoảng 180 US cents/kg - quanh vùng đỉnh cao nhất 2 năm. Còn so với vùng đáy gần đây hồi tháng 10/2022 thì giá cao su đã tăng gấp rưỡi.

Động lực tăng giá cao su hiện nay chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên, đặc biệt là từ Thái Lan và Indonesia. Sản lượng mủ cao su của hai nước này vốn chiếm 51% tổng sản lượng mủ toàn cầu. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc đang hồi phục mạnh trở lại khi nước này đẩy mạnh hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp ô tô. Đồng thời, việc giá dầu thô neo cao cũng hỗ trợ giá cao su tự nhiên tăng lên.