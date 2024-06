Giá cao su kỳ hạn vẫn giảm, giá mủ cao su trong nước vững ở mức cao

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay giảm mạnh do thị trường phải đối mặt với áp lực từ giá dầu thô giảm.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 6,6 JPY, tương đương 1,96% chốt ở 329,9 JPY/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 320 CNY, tương đương 2,1% chốt ở 14.895 CNY /tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 171,7 US cent/kg, giảm 1,9%.

Giá dầu giảm 3 USD/thùng xuống mức thấp nhất gần 4 tháng, do các nhà đầu tư lo ngại quyết định của OPEC+ có thể khiến nguồn cung tăng vào cuối năm, trong khi tăng trưởng nhu cầu đã chậm lại. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.



Đồng USD hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 so với đồng Euro và đồng bảng Anh, trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu, đã thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Trước đó, trong tháng 5/2024, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tăng so với tháng trước do lo ngại nguồn cung thắt chặt. Việc khai thác cây cao su ở Thái Lan và Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, sản lượng đã bắt đầu tăng tại các vùng sản xuất cao su ở phía Đông Bắc Thái Lan và Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 4/2024 đạt 747 nghìn tấn, giảm 5% so với tháng 3/2024, nhưng tăng 2,9% so với tháng 4/2023; tiêu thụ cao su tự nhiên dự kiến đạt 1,28 triệu tấn, giảm 8,4% so với tháng 3/2024, nhưng tăng 2,5% so với tháng 4/2023.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2024 đạt khoảng 80 nghìn tấn, trị giá 129 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 10% về trị giá so với tháng 4/2024, nhưng giảm 31,7% về lượng và giảm 18,3% về trị giá so với tháng 5/2023.

Giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 5/2024 ở mức 1.616 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 4/2024 và tăng 19,6% so với tháng 5/2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước tính đạt khoảng 568 nghìn tấn, trị giá 854 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 5,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước tại các công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 283 - 312 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285 - 305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước.

Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 285-295 đồng/TSC. Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua ở mức 283 - 293 đồng/TSC. Công ty Cao su Phước Hòa giữ giá thu mua ở mức 310 - 312 đồng/TSC.

