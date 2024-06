Giá cao su giảm do giá dầu thấp hơn

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay (3/6) sụt giảm, do giá dầu thấp hơn gây áp lực lên thị trường.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 1,6 JPY, tương đương 0,5% chốt ở 339,4 JPY/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 260 CNY, tương đương 1,7% chốt ở 15.195 CNY /tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 175,6 US cent/kg, giảm 1,8%.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, bất chấp động thái của OPEC+ gia hạn cắt giảm sâu sản lượng dầu đến năm 2025, khi tìm cách củng cố thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng yếu, lãi suất cao và sản lượng dầu Mỹ ngày càng tăng. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.

Thị trường tiền tệ bắt đầu tuần mới một cách thận trọng, đồng USD giảm nhẹ sau khi dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ đã ổn định trong tháng 4, mở ra cơ hội cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Dữ liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cuối tuần trước xác nhận rằng, chính quyền nước này đã chi 9,79 nghìn tỷ yên (62,23 tỷ USD) can thiệp vào thị trường ngoại hối, để hỗ trợ đồng yên trong tháng qua.

Dữ liệu xác nhận sự nghi ngờ của các nhà giao dịch và nhà phân tích rằng, Tokyo đã có 2 đợt can thiệp bán USD lớn ngay sau khi đồng yên chạm mức thấp nhất trong 34 năm ở 160,245 JPY đổi một USD vào ngày 29/4 và một lần nữa vào ngày 2/5/2024.

Trong báo cáo mới nhất, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định trong giai đoạn 2024- 2025 thị trường toàn cầu có thể sẽ thiếu hụt khoảng 600-800 nghìn tấn cao su mỗi năm.

Sự chênh lệch cung - cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4-6% mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu lốp xe của Thái Lan và Ấn Độ cũng tăng trưởng tích cực và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.

Tuy nhiên, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 1-3%/năm trong giai đoạn 2024- 2025. Diện tích trồng cao su tại Thái Lan và Indonesia liên tiếp giảm do dịch bệnh trên cây cao su và xu hướng chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hiệu suất thu hoạch cao su cũng đã giảm xuống trong những năm gần đây do dịch bệnh và thời tiết cực đoan. Đặc biệt, năm 2024 dự báo sẽ là năm khắc nghiệt với cây cao su khi chuyển giao giữa hiện tượng El Nino và La Nina, gây ra nhiều biến động trong mùa vụ khai thác cao điểm tại khu vực Đông Nam Á.

Hiện tượng La Nina có khả năng xảy ra vào nửa cuối năm 2024 sẽ tiếp tục gây lo ngại cho nguồn cung Thái Lan nói riêng và toàn cầu nói chung, vì thời điểm này là mùa cao điểm khai thác cao su, sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ cạo và thay lá trong nửa đầu năm. Trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng cao su của Thái Lan đạt 871 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cao su ước đạt 842 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023, sản lượng cao su xuất khẩu ước đạt 560.000 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cao su ước đạt 480 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại các công ty cao su ở khu vực Đông Nam bộ, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 283-312 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285-305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 285-295 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua ở mức 283-293 đồng/TSC. Công ty Cao su Phước Hòa giữ giá thu mua ở mức 310-312 đồng/TSC.

Theo các chuyên gia, với diễn biến giá cao su từ đầu năm đến nay, thì cao su đang giảm giá tạm thời do tác động của giá dầu và biến động của đồng USD. Thực chất mặt hàng cao su đang vào chu kỳ tăng giá mới. Nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại các nước sản xuất hàng đầu khiến nguồn cung cao su sẽ còn thắt chặt.

Giá cao su thiên nhiên thời điểm này đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, cùng với sản lượng thấp ở Thái Lan và Indonesia. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.