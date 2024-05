Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay tiếp tục tăng khi đồng Yên yếu hơn. Giá hướng tới tuần tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 3%.

TT cao su ngày 24/5: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa hôm nay tăng 4,4 JPY, tương đương 1,34% chốt ở 332,3 JPY (2,11 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 110 CNY, tương đương 0,74% chốt ở 15.035 CNY (2.075,22 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 174,2 US cent/kg, tăng 1,3%.

Giá cao su tấm hun khói RSS3 xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan RUB-RSS3C-BKK đạt mức cao hơn một tháng ở 88,59 baht (2,42 USD)/kg. Tính chung cả tuần đến thời điểm hiện tại, giá đã tăng 1,9%.

Giá dầu giảm phiên thứ 4 liên tiếp và chạm mức thấp nhất nhiều tháng, do triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài, dấy lên mối lo ngại xung quanh tăng trưởng nhu cầu tại thị trường dầu lớn nhất thế giới.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.



Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 4, xuất khẩu cao su đạt gần 73,6 nghìn tấn, trị giá 117,57 triệu USD, giảm 37% về lượng và giảm 34% về trị giá so với tháng 3. So sanh với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu cao su giảm 15,5% và giá trị giảm 3%.

Nhu cầu từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam giảm sút trong tháng 4. Điều này khiến hoạt động xuất khẩu cao su giảm mạnh.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 487,81 nghìn tấn, trị giá 724,75 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 4, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.597 USD/ tấn, tăng 2,8% so với tháng 3 và tăng 15,1% so với tháng 4/2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.486 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 4, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 57,24% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 42,13 nghìn tấn, trị giá 63,6 triệu USD, giảm 31% về lượng và giảm 30% về trị giá so với tháng 3.

So với tháng cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc giảm 34% về lượng và giảm 27% về trị giá.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định trong các tháng tới, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh do lo ngại nhu cầu chững lại tại Trung Quốc, trong khi cao su của Việt Nam phần lớn được xuất khẩu sang thị trường này.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng các tháng tới, giá cao su thế giới sẽ không biến động mạnh như các tháng đầu năm, mặc dù có lo ngại nhu cầu cao su của Trung Quốc chững lại, nhưng nguồn cung cao su chịu tác động xấu từ thời tiết, nhất là tại các nước sản xuất hàng đầu như Thái Lan sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cao su.