Giá cà phê vẫn tăng, thu mua cà phê ở Gia Lai và Đắk Nông cao nhất Tây Nguyên

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giữ mức 121.000 – 122.000 đồng/kg. Trên hai sàn giao dịch thế giới, giá Robusta và Arabica tiếp tục tăng. Mặc dù nguồn cung toàn cầu thắt chặt, thị trường dường như đã bị mua quá mức về mặt kỹ thuật và có thể giảm trở lại trong ngắn hạn.

Giá cà phê ngày 29/8 phục hồi mạnh từ mức thấp do lo ngại từ Brazil

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 80 USD, tương đương 1,7% lên mức 4.926 USD/tấn, sau khi đạt đỉnh 4.952 USD/tấn, mức cao nhất trong 16 năm. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 0,5% chốt mức 256,45 US cent/lb, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh 2,5 năm trong phiên trước đó.

Giá cà phê đã phục hồi trở lại sau khi bị sụt giảm vào đầu phiên thứ Tư để tiếp tục ổn định ở mức cao hơn và giữ cho đến cuối phiên, sau khi có thêm những dấu hiệu đáng lo ngại về mùa màng ở Brazil.

Tin tức về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil có thể đã khiến cho cây cối bị sốc kèm theo hiện tượng cà phê ra hoa sớm khiến cho thị trường lo lắng sản lượng vụ thu tới của nước này.

Đồng Real Brazil đã tăng giá trở lại khiến cho các nhà sản xuất Brazil giảm đáng kể lượng bán ra, điều này cũng góp phần khiến giá cả đã tăng mạnh trong những phiên qua.

Tháng 8 tại các vùng sản xuất cà phê của Brazil theo truyền thống là một trong những tháng có lượng mưa thấp nhất trong năm và mặc dù năm nay cũng không có gì khác biệt, nhưng dữ liệu công bố cho thấy hầu hết các khu vực đều có lượng mưa trong tháng này cao hơn một chút so với mức trung bình cho đến nay, hay nói một cách khác là mưa trong tháng 8 đã được cải thiện.

Giá trên thị trường cà phê kỳ hạn đã ghi nhận mức tăng 35,54% đối với Arabica và mức tăng 84,61% với thị trường Robusta London trong 8 tháng qua.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được nắm giữ trên thị trường New York đã giảm 5.275 bao vào hôm qua, ghi nhận tồn kho loại cà phê này nằm ở mức 838.450 bao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2024 của Việt Nam chắc chắn sẽ vượt trên 5 tỷ USD, thậm chí có thể lên tới 6 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử.