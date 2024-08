Giá cà phê tiếp tục tăng, có thể đạt đỉnh mới?

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giữ mức 119.400 – 120.400 đồng/kg. Thị trường cà phê được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản, với nguồn cung trên toàn cầu giảm, chủ yếu là loại Robusta.

Việt Nam nắm giữ vị thế quan trọng trên thị trường hạt cà phê xanh toàn cầu

Trên thị trường thế giới, giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 5,35 cent, tương đương 2,14% chốt mức 255,00 US cent/lb. Giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London đạt 4.829 USD/tấn, tăng 2,42%. Hôm qua (26/8), Vương quốc Anh kỷ niệm Ngày nghỉ lễ Ngân hàng mùa Hè, do đó thị trường Robusta London đóng cửa và thị trường New York giao dịch một mình trong ngày.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giữ mức 119.400 – 120.400 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Niên vụ cà phê 2024/25 tại Việt Nam được dự kiến giảm sâu, về mức thấp nhất 13 năm, trong khi nguồn cung vụ mới cạn kiệt, khiến hoạt động xuất khẩu trở nên trầm lắng. Ít nhất đến cuối năm khi cà phê vụ mới được thu hoạch, hoạt động giao dịch sôi nổi trở lại, giá mới có những biến động lớn.



Theo các đại lý, tốc độ xuất khẩu chậm lại từ Việt Nam là yếu tố hỗ trợ giá, mặc dù triển vọng vụ mùa tới tại nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới dường như đang được cải thiện. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2024 dự báo có thể đạt kỷ lục 5 tỷ USD, ngành cà phê sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung. Cà phê sẽ là mặt hàng xuất khẩu giá trị tham gia vào câu lạc bộ xuất khẩu trên 5 tỷ USD.

Một cuộc khảo sát cho thấy, giá cà phê có thể tăng thêm vào cuối năm. Thặng dư cà phê toàn cầu từ tháng 10/2023 - tháng 9/2024 sẽ ở mức 700.000 bao, đồng thời cũng cho biết lượng thặng dư cho niên vụ cà phê từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025 là khoảng 150.000 bao, lượng dự trữ quá ít ỏi cho cả thế giới.

Theo nhận định của các chuyên gia, thời tiết xấu cùng hoạt động vận chuyển bị gián đoạn cũng như môi trường pháp lý bị thắt chặt tại nhiều quốc gia sẽ khiến giá cà phê thế giới biến động mạnh.

Hãng Hedgepoint Global Markets cắt giảm dự báo khoảng 2,4 triệu bao cà phê vụ 2024/25 tại Brazil so với dự báo ban đầu, về mức 63,3 triệu bao.

Dự báo sẽ có một số trận mưa đến một số vùng sản xuất cà phê ở Brazil, nơi trồng cà phê hàng đầu, nhưng với lượng mưa rất nhẹ. Khu vực Nam Minas Gerais có thể có lượng mưa khoảng 4 mm.