Giá cà phê tăng mạnh, lo ngại khô hạn tại Brazil cùng nguồn cung tại Mỹ khan hiếm

Giá cà phê hôm nay 16/9

Ngày 16/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng phiên thứ 4 liên tiếp, lên mức 4.842 USD/tấn, tương ứng tăng 5,24% (241 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 1/2026 tăng tới 5,46% (247 USD/tấn) lên 4.774 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng mạnh 5,24 % (20,8 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 417,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 4,9% (18,75 US cent/pound), đạt 401,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 122.200 – 122.800 đồng/kg, tăng mạnh 2.600 – 2.800 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 122.700 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 122.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 122.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 122.800 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 8/2025 đạt 84.062 tấn, trị giá 460 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, với sự gia tăng liên tục trong những tháng gần đây, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đã đạt gần 1,15 triệu tấn, với giá trị kim ngạch thu về cao kỷ lục 6,5 tỷ USD, tăng 8,6% về lượng và tăng tới 61,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Thành tích này giúp Việt Nam cán mốc mục tiêu 6 tỷ USD dự kiến cho năm 2030 sớm hơn tới 5 năm. Kết quả trên có được là nhờ giá cà phê tăng cao và sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ chính, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU).

EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê chủ lực của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, với khối lượng đạt 480.474 tấn, trị giá 2,66 tỷ USD, tăng 16% về lượng và 73,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường này chiếm đến 41,8% tổng khối lượng và 41% kim ngạch cà phê xuất khẩu của Việt Nam.

Llượng cà phê xuất khẩu sang nhiều thành viên trong khu vực tăng trưởng cao ở mức hai con số như: Đức tăng 26,4%, Tây Ban Nha tăng 10,2%, Hà Lan tăng 32,4%, Bỉ tăng 24,6% và Pháp tăng 37,9%... Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Indonesia có xu hướng chậm lại.

Đồng real Brazil đạt mức cao nhất 15 tháng so với đồng USD khiến các nhà sản xuất cà phê Brazil hạn chế xuất khẩu.

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), thời hạn triển khai EUDR đang đến gần, điều này có thể thúc đẩy các nhà rang xay châu Âu tích trữ hàng tồn kho trước ngày 31/12 để tránh nguy cơ các lô hàng không tuân thủ quy định.