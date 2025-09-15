Giá cà phê nội địa quay đầu giảm nhẹ, xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mới

Giá cà phê hôm nay 15/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 7,8% (349 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 4.817 USD/tấn. Hợp đồng tháng 11/2025 tăng 6,8% (292 USD/tấn), đạt 4.601 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng mạnh 6,5% (25,1 US cent/pound) trong tuần trước, đạt 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 6,2% (23,2 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 119.600 – 120.000 đồng/kg, giảm 200 - 500 đồng/kg so với cuối tuần qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 120.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 119.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 119.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 120.000 đồng/kg.

Dẫn nguồn Báo Người Lao Động, một số đại lý thu mua ở Tây Nguyên cho hay giá cà phê trong nước hiện cao hơn giá thế giới nên rất khó khớp đơn hàng; một số mua theo đơn hàng số lượng nhỏ cho các nhà rang xay trong nước. Trước đây nhiều nhà vườn nhận cọc bán cà phê sớm, đại lý cũng bán hàng giao xa nhưng nay rất ít do khó dự báo giá.

Thị trường đang chứng kiến làn sóng các "ông lớn" tiến công lên thương mại điện tử, đưa doanh thu ngành cà phê trên thương mại điện tử tăng trưởng ấn tượng ở mức 133% so với cùng kỳ 2024.

Hầu hết các chuỗi cà phê đều đồng loạt mở thêm cửa hàng, đầu tư hạ tầng sản xuất báo hiệu một cuộc cạnh tranh toàn diện và dài hạn, từ quy trình sản xuất hạt cà phê tại nhà máy đến cà phê thành phẩm trên tay khách hàng.

Trong tháng 8/2025, Brazil đã tăng 90% xuất khẩu cà phê sang Mexico và tăng gấp hơn 6 lần sang Colombia so với cùng kỳ.

Ở Brazil, nhiều tổ chức đã đồng loạt hạ dự báo sản lượng Arabica. Conab ước tính sản lượng Arabica còn 35,15 triệu bao, giảm 11,2% so với vụ trước, trong khi Robusta được nâng lên mức kỷ lục 20,1 triệu bao, tăng 37,2%.

Các dự báo từ Safras & Mercato, StoneX và Itaú BBA cũng cho thấy sự không chắc chắn về vụ mùa. Các chuyên gia cho rằng việc Arabica giảm mạnh sẽ tác động lớn đến thị trường toàn cầu, bởi loại cà phê này chiếm tỷ trọng cao trong tiêu dùng quốc tế.

Bên cạnh đó, hiện tượng La Niña với khả năng xảy ra 71% trong giai đoạn từ tháng 10 – 12/2025 có thể làm biến động thời tiết tại Nam Mỹ và Đông Nam Á, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cà phê.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 8 đạt 84.062 tấn, trị giá 460 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt 5.657 USD/tấn, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 8, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt 5.472 USD/tấn, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,7% so với tháng 8/2024.

Về thị trường, EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê chủ lực của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, với khối lượng đạt 480.474 tấn, trị giá 2,66 tỷ USD, tăng 16% về lượng và 73,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường này chiếm đến 41,8% tổng khối lượng và 41% kim ngạch cà phê xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó, lượng cà phê xuất khẩu sang nhiều thành viên trong khu vực tăng trưởng cao ở mức hai con số như: Đức tăng 26,4%, Tây Ban Nha tăng 10,2%, Hà Lan tăng 32,4%, Bỉ tăng 24,6% và Pháp tăng 37,9%...