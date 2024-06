Giá bán cao su Việt Nam tiếp tục neo cao nửa cuối năm nay

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay giảm theo giá dầu thô và giá cao su tổng hợp. Trung Quốc và Liên minh châu Âu ( EU) đã nhất trí khởi động tiến trình tham vấn về cuộc điều tra chống bán phá giá của EU đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cao su kỳ hạn giá giảm tại Nhật và Trung Quốc nhưng tăng nhẹ ở Singapore

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 0,3 JPY, tương đương 0,09% chốt ở 327,2 JPY (2,05 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 65 CNY, tương đương 0,43% chốt ở 14.935 CNY (2.056,82 USD)/tấn. Cũng trên sàn giao dịch SHFE này, hợp đồng cao su tổng hợp butadiene (SBR) giao kỳ hạn tháng 7/2024 mất 105 CNY, tương đương 0,69% chốt ở 15.160 CNY (2.087,81 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 170,2 US cent/kg, tăng 0,4%.

Tồn kho cao su tại các kho do SHFE giám sát đã tăng 0,99% so với lần công bố cuối cùng 14/6.

Trong thông báo được EU đưa ra hồi tuần trước, dự kiến, từ ngày 4/7, EU sẽ áp thuế tạm thời lên tới 38% đối với các hãng xe điện Trung Quốc. Trong khi, các cuộc điều tra sẽ kéo dài đến ngày 2/11 để đánh giá chi tiết liệu các doanh nghiệp Trung Quốc có được hưởng trợ cấp không công bằng hay không. Đến thời điểm đó, EU có thể áp đặt mức thuế chính thức và thường có hiệu lực trong 5 năm.

Đồng Yên Nhật sụt giảm so với đồng USD giao dịch ở mức 159,94 JPY đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4. Đồng Yên suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Cơ quan khí tượng của nước sản xuất cao su hàng đầu Thái Lan cảnh báo, mưa lớn kéo dài và lũ quét ở Thái Lan có thể tác động tiêu cực đến năng suất cao su.

Cao su styren-butadien là vật liệu cơ bản cho phần lớn các loại cao su tổng hợp. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Giá dầu giảm mạnh trong đầu phiên giao dịch, do lo ngại tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi đồng USD mạnh và tin tức kinh tế tiêu cực từ một số nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam, giá cao su xuất khẩu tính đến tháng 5/2024 đã xác lập mạch tăng giá kéo dài 8 tháng liên tiếp với mức tăng từ 2 - 4%/tháng.

Vào đầu tháng 6, giá cao su thế giới đã vượt mức cao nhất 3 năm trở lại, đạt 183 US cents/kg. Mặc dù thị trường đã điều chỉnh nhẹ, nhưng so với hồi đầu năm nay, giá cao su thế giới vẫn đã tăng 10,4%, đạt 172 US cents/kg.

Động lực tăng giá cao su tự nhiên hiện nay chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên, đặc biệt là từ Thái Lan và Indonesia. Sản lượng mủ cao su của hai nước này vốn chiếm 51% tổng sản lượng mủ toàn cầu. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc đang hồi phục mạnh trở lại khi nước này đẩy mạnh hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp ô tô. Đồng thời, việc giá dầu thô neo cao cũng hỗ trợ giá cao su tự nhiên tăng lên.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), thị trường cao su tự nhiên toàn cầu sẽ thiếu 1,3 triệu tấn vào năm 2024, và tình trạng thâm hụt nguồn cung có thể kéo dài đến năm 2028 với mức thiếu hụt có thể khoảng 600 - 800 nghìn tấn/năm.

Điều này khiến giá cao su tự nhiên trên toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục neo ở mức cao, có thể cán mốc 190 US cents/kg (tương đương tăng thêm 10%) trong vòng 12 tháng tới.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR - sàn HoSE) cho biết, giá cao su trung bình trong tháng 6/2024 của tập đoàn ước đạt 38,4 triệu đồng/tấn, tăng 6 triệu đồng/tấn tương ứng tăng gần 17% so với mức trung bình cả năm 2023.

Với các diễn biến hiện tại, hãng Chứng khoán KB Securities Vietnam (KBSV) nhận định giá bán cao su của Cao su Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng, neo cao trong nửa cuối năm nay. Do đặc tính cây trồng nên việc khai thác cao su diễn ra mạnh mẽ từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm, do đó quý II trở đi là thời điểm sản lượng của Cao su Việt Nam đạt đỉnh.

Cao su Việt Nam hiện là doanh nghiệp cao su lớn nhất cả nước với tổng diện tích trồng 370.000 ha. Trong đó, mảng cao su đóng góp khoảng 60% tổng lợi nhuận của tập đoàn này trong năm ngoái.