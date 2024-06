Nhu cầu xe điện sụt giảm gây áp lực lên thị trường cao su

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay (19/6) giảm trong bối cảnh nhu cầu xe điện sụt giảm gây áp lực lên thị trường.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 1,5 JPY, tương đương 0,46% chốt ở 326,6 JPY (2,07 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 35 CNY, tương đương 0,23% chốt ở 14.925 CNY (2.056,98 USD)/tấn. Cũng trên sàn giao dịch này, hợp đồng cao su tổng hợp butadiene (SBR) giao kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 200 CNY, tương đương 1,3% chốt ở 15.135 CNY (2.085,92 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 169,5 US cent/kg, tăng 0,1%.

Giá tấm cao su hun khói xuất khẩu chuẩn của nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan (RSS3) và cao su khối giảm lần lượt 2,21% và 0,48%.

Đồng Yên Nhật sụt giảm so với đồng USD đã đẩy mạnh trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2024, nhưng lượng bán ra lại giảm tháng thứ tư liên tiếp. Đồng Yên suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Một số Công ty xe điện của Hoa Kỳ đang giảm chi phí sản xuất, sa thải lực lượng lao động và chạy đua phát triển các mẫu xe rẻ hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu sụt giảm khi chi phí vay tăng cao. Doanh số bán ô tô chậm lại có thể ảnh hưởng đến cường độ sản xuất ô tô, bao gồm việc sử dụng lốp làm từ cao su.

Tuy nhiên, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên đã điều chỉnh dự báo nhu cầu cao su vào năm 2024 tăng 3,1%, trong khi nguồn cung tăng 1,1%.

Cơ quan khí tượng của nước sản xuất cao su hàng đầu Thái Lan cảnh báo, mưa lớn và lũ quét ở thượng nguồn Thái Lan từ ngày 20 – 24/6/2024, có khả năng tác động tiêu cực đến năng suất cao su.

Cao su styren-butadien là vật liệu cơ bản cho phần lớn các loại cao su tổng hợp. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Giá dầu thô phiên hôm nay đã tăng hơn 1% do rủi ro địa chính trị leo thang ở châu Âu và Trung Đông.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 84.467 tấn, trị giá 134,6 triệu USD, giảm 28% về lượng và 15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 572.284 tấn, trị giá 859,4 triệu USD, giảm 2,4% về lượng nhưng vẫn tăng 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, chiếm 66,5% tổng khối lượng xuất khẩu, với 380.416 tấn, trị giá 547 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu sang thị trường này đã giảm 14% về lượng và giảm 9% về trị giá.

Tính riêng trong tháng 5, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 50.516 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ và đánh dấu sự sụt giảm trong tháng thứ ba liên tiếp.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong các tháng tới, xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh do lo ngại nhu cầu chững lại tại Trung Quốc, trong khi cao su của Việt Nam phần lớn được xuất khẩu sang thị trường này.

Đồng thời, nhu cầu cao su của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi doanh số bán ô tô có dấu hiệu chững lại. Mới đây, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo nhu cầu cao su tự nhiên của Trung Quốc trong năm 2024 ở mức 7,35 triệu tấn, giảm so với mức đưa ra dự báo trước đó là 7,5 triệu tấn.

Số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su Latex) của nước này trong tháng 5 chỉ đạt 485.000 tấn, giảm 20,9% so với tháng 5/2023.

Từ tháng 1 đến tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 2,8 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp, giảm 16,6% so với gần 3,4 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, xuất khẩu cao su của Việt Nam vẫn có những tín hiệu tích cực. Đó là kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết thị trường lớn khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Bỉ… đều tăng trưởng cao từ hai đến ba con số trong những tháng đầu năm nay.

Bên cạnh đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu thu về cũng cao hơn cùng kỳ do giá có xu hướng tăng lên trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Trong tháng 5, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 1.594 USD/tấn, không biến động nhiều so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân trong 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu cao su đạt 1.502 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.