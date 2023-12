Hội Nông dân Sơn La đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Tỉnh Sơn La hiện đang hỗ trợ duy trì, phát triển hơn 254 chuỗi tiêu thụ nông sản an toàn. Trong đó, có 33 chuỗi rau an toàn, diện tích 269 ha, sản lượng 11.211 tấn/năm; 161 chuỗi quả an toàn; 3 chuỗi cà phê, diện tích 2.060 ha, sản lượng 2.632 tấn/năm; 9 chuỗi chè, diện tích 527 ha, sản lượng 7.515 tấn/năm; 19 chuỗi thủy sản nuôi, khoảng gần 2.900 lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sơn La, sản lượng ước đạt 1.543 tấn/năm.