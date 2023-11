Chiều nay (27/11), tại thành phố Sơn La (Sơn La), Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Gala " Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản". Đây là nội dung nằm trong chương trình phối hợp công tác năm 2023 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La.

Clip: Gala Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Sơn La

Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức. Tham dự Gala có đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; đồng chí Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố cùng các doanh nghiệp, HTX và đông đảo hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản". Ảnh: Nhóm PV

Tại Gala, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp về: Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn; Vai trò và hiệu quả kết nối tiêu thụ nông sản cũng như định hướng thị trường trong thời gian; Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý với nông sản Sơn La; Vai trò doanh nghiệp trong hỗ trợ nông dân phát triển SX và tiêu thụ nông sản; Tham gia kết nối tiêu thụ nông sản cũng như cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân trong kết nối, tiêu thụ sản phẩm…

Phát biểu tại Gala Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản, đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La chỉ đạo hội nông dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê diện tích cây trồng đã cho thu hoạch và dự kiến sản lượng. Thông tin đến các hội viên, HTX chủ động phân loại nông sản theo các nhóm chất lượng; báo giá sớm để gửi cho các đối tác, bạn hàng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chủ động liên hệ, kết nối với các thị trường truyền thống tại các thành phố lớn trên cả nước cùng một số tỉnh phía Nam triển khai hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Liên kết với Hội Nông dân các tỉnh hỗ trợ tỉnh Sơn La mở các gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đã được công nhận VietGAP, sản phẩm an toàn, có mã số vùng trồng; Kết nối cho các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Postmart, đưa các sản phẩm nông sản lên sàn Postmart.vn, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản, liên kết với các doanh nghiệp kết nối đưa trên 155 ngàn tấn nông sản các loại qua thị trường tiêu thu xuất khẩu đi Trung Quốc và thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi GaLa. Ảnh: Nhóm PV

Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị, tạo ra sức lan tỏa đến các vùng nông thôn, phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; Tổ chức tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu... Qua đó góp phần giúp hội viên nông dân ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng văn minh giàu đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt tiêu thụ, chế biến tiêu thụ nông sản của tỉnh hiện nay còn một số vấn đề cần được quan tâm như: liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; kỹ thuật bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn chưa phát triển.

Thị trường tiêu thụ và giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh chưa thực sự ổn định do chưa tạo được liên kết 06 nhà trong sản xuất một cách bền vững. Chưa khai thác được hết tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm mang địa danh của tỉnh đã được cấp văn bằng bảo hộ...

Đây là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của giai cấp nông dân. Giải quyết những đề này đòi hỏi phải có sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà Nước và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của các cấp Hội Nông dân và nông dân.

Các đại biểu tham dự buổi Gala " Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản". Ảnh: Nhóm PV

Sơn La phát triển 254 chuỗi tiêu thụ nông sản an toàn

Trên địa bàn tỉnh Sơn La đang hỗ trợ duy trì, phát triển 254 chuỗi tiêu thụ nông sản an toàn, trong đó có 33 chuỗi rau an toàn, diện tích 269 ha, sản lượng 11.211 tấn/năm; 161 chuỗi quả an toàn; 03 chuỗi cà phê diện tích 2.060 ha, sản lượng 2.632 tấn/năm; 09 chuỗi chè diện tích 527 ha, sản lượng 7.515 tấn/năm; 19 chuỗi thủy sản nuôi 2.879 lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sơn La, sản lượng 1.543 tấn/năm;.

Sơn La một trong những địa phương có vùng cây ăn quả lớn. Ảnh: Nhóm PV

Đến nay, Sơn La đã có 26 sản phẩm được cấp bảo hộ nhãn hiệu mang địa danh của tỉnh trong đó: 12 sản phẩm quả, cụ thể: 01 chỉ dẫn địa lý (quả xoài tròn Yên Châu), 11 nhãn hiệu chứng nhận (Cam Phù Yên; nhãn Sông Mã; táo sơn tra Sơn La; na Mai Sơn; bơ Sơn La; chuối Yên Châu; mận Sơn La; chanh leo Sơn La, nhãn Sơn La; bơ Mộc Châu; xoài Sơn La); 05 sản phẩm chè (01 chỉ dẫn địa lý chè: Shan tuyết Mộc Châu; 02 nhãn hiệu chứng nhận: chè Olong Mộc Châu, chè Phổng Lái; 01 nhãn hiệu tập thế: chè Tà Xùa Bắc Yên;

Đăng ký thành công hộ sản phẩm tại Thái Lan: chè Shan tuyết Mộc Châu); 01 nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Mộc Châu; 01 nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Vân Hồ; 01 nhãn hiệu chứng nhận lúa nếp tan Mường Và; 01 chỉ dẫn địa lý cà phê; 01 nhãn hiệu tập thể sản phẩm khoai sọ Thuận Châu; 02 nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cá (cá tầm Sơn La, cá Sông Đà Sơn La); 01 nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm chuối Yên Châu; 01 nhãn hiệu chứng nhận mía tím Sông Mã.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Sơn La năm 2023. Ảnh: Nhóm PV

Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản", góp phần giúp hội viên nông dân có thêm giải pháp tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng văn minh giàu đẹp.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Sơn La năm 2023.