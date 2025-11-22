Được ví là vị thuốc hạn chế sưng viêm và tiểu đường, rau này dễ trồng như cỏ

Rau dền là loại dễ trồng và có nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g rau nấu chín chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau: Năng lượng: 102 kcal; Chất đạm: 3.8g; Chất béo: 1.56g; Chất xơ: 2.1g; Đường: 1g; Canxi: 47mg; Sắt: 2.1mg; Magie: 65mg; Natri: 6mg...

Rau có hai loại, dền đỏ thường phần thân và lá màu đỏ tía, chứa nhiều khoáng chất, vitamin, glucid và protid. Khi nấu canh sẽ cho ra màu nước đỏ rất đẹp. Rau dền xanh thì phần thân và lá có màu xanh tươi, chủ yếu được dùng làm thuốc bởi chúng chứa nhiều khoáng chất và hoạt hóa cơ thể.

Rau dền có chứa các chất có lợi như chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, có vai trò trong việc hạn chế sưng viêm, bệnh tiểu đường, thiếu máu… Trong y học cổ truyền, rau dền còn được biết tới như nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh hiệu quả. Trong rau dền có nhiều canxi khiến loại rau này trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên. Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền.

Theo nghiên cứu y khoa, ăn rau dền mỗi ngày có khả năng duy trì lượng đường huyết trong máu ở mức ổn định, vì vậy kiểm soát bệnh đái tháo đường tốt hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm này cũng rất giàu chất xơ và ít calo, giúp kiểm soát cân nặng lý tưởng, giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường.

Một vài nghiên cứu cho rằng, các chất dinh dưỡng và chất xơ có trong loại rau này có khả năng ngăn ngừa cholesterol LDL “xấu”, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Rau dền cũng chứa nhiều loại chất khoáng, trong đó có sắt, đóng vai trò trong sản xuất hồng cầu và trao đổi chất của tế bào, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu.

Trong dân gian, rau dền cũng được sử dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giảm đầy hơi chướng bụng, táo bón, tiêu chảy,… bởi trong loại rau này có chứa lượng lớn chất xơ , bao gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan. Hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì) trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng của rau dền được chứng minh qua việc ứng dụng như một phương thuốc hỗ trợ giảm các triệu chứng như viêm lợi, đau họng, loét miệng.