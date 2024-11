Dự án IREM: Từng bước giúp người dân Xuân Lao vững vàng vượt khó,

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, đã thực hiện dự án IREM về “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng (Điện Biên). Dự án giúp cộng đồng dân tộc thiểu số tăng cường khả năng ứng phó và chống chịu trước thiên tai gây ra.

Dự án hướng tới xây dựng năng lực cộng đồng, giúp bà con dân tộc thiểu số tại Xuân Lao (huyện Mường Ảng) chủ động hơn trong việc ứng phó với thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, và hạn hán, những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế. Bằng cách kết hợp các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức và trang bị phương tiện cần thiết, dự án kỳ vọng giúp đồng bào không chỉ giảm thiểu thiệt hại mà còn có thể phục hồi nhanh chóng sau thiên tai.

Là 1 trong 2 xã của huyện Mường Ảng được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam thực hiện Dự án (IREM) "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" người dân trên địa bàn đã được hưởng lợi từ dự án. Sau gần 7 tháng triển khai Dự án trên địa bàn, Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn đào tạo 12 giảng viên nguồn về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, khung trường học an toàn, toàn diện và kỹ năng sơ cấp cứu cho các đội xung kích tại cơ sở; lắp đặt các bóng đèn năng lượng mặt trời tại các đoạn đường liên bản, có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; hỗ trợ trên 70 téc nước sinh hoạt; làm đường bê tông; hỗ trợ bếp củi tiết kiệm.

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ cho xã téc nước, đèn điện năng lượng mặt trời cho người dân xã Xuân Lao. Ảnh V.D

Các buổi tập huấn về an toàn và ứng phó khẩn cấp được tổ chức thường xuyên, tập trung vào kỹ năng sơ cứu, cứu nạn và các phương pháp di tản an toàn trong trường hợp thiên tai xảy ra. Đồng thời, bà con còn được hướng dẫn cách bảo quản và lưu trữ thực phẩm, nước sạch, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết. Dự án đã cung cấp cho xã Xuân Lao các trang thiết bị như áo phao, dụng cụ sơ cứu, đèn pin, và các vật dụng cơ bản khác, hỗ trợ bà con trong công tác ứng phó khi gặp tình huống khẩn cấp. Đồng thời, dự án cũng cải thiện hệ thống giao thông, đảm bảo việc di chuyển an toàn và nhanh chóng hơn trong mùa mưa lũ.

Dự án còn triển khai các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Cùng với đó, bà con được khuyến khích áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tổ chức tầm nhìn Thế giới tài trợ cho bếp củi cho người dân trong xã. Ảnh V.D

Bà con dân tộc thiểu số tại xã Xuân Lao bày tỏ sự phấn khởi khi có được sự hỗ trợ thiết thực từ dự án IREM và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới. Ông Lò Văn Phong, một người dân trong xã, chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần mưa lớn, bà con rất lo lắng, không biết làm sao để bảo vệ tài sản và gia đình. Từ khi có dự án này, chúng tôi đã được trang bị kiến thức và dụng cụ cần thiết để ứng phó khi thiên tai xảy ra, cuộc sống yên tâm hơn nhiều".

Song song với đó, dự án cũng quan tâm đến vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhiều hộ dân đã được hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ đó, người dân có điều kiện tập trung vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, bớt lo lắng về các vấn đề sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao vai trò của dự án trong việc tăng cường năng lực cộng đồng. Ông Lò Văn Thim, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lao, nhấn mạnh: "Dự án không chỉ mang lại các lợi ích thiết thực cho bà con mà còn giúp chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, góp phần nâng cao đời sống và sự an toàn cho người dân trong xã. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ cho xã téc nước, đèn điện năng lượng mặt trời... Xã huy động người dân trên địa bàn tham gia hỗ trợ đóng ghóp ngày công để thực hiện các dự án và bà con đã cử người tham gia bảo vệ phát huy được hiệu quả mà dự án hỗ trợ"

Dự án sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ, nhấn mạnh việc phát triển bền vững và chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai. Cùng với đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Dự án IREM sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp hỗ trợ lâu dài, đảm bảo hiệu quả và tính bền vững cho cộng đồng.

Với những nỗ lực từ dự án, hy vọng xã Xuân Lao sẽ trở thành một cộng đồng mạnh mẽ, vững vàng trước thiên tai, tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.