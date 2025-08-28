Điện Biên: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

400 đại biểu là cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên dự gặp mặt. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, buổi gặp mặt hôm nay hướng về ngày đại lễ của dân tộc là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng và tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha, ông đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho dân tộc.



Ông Trần Tiến Dũng, khẳng định: Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đưa một nước phong kiến, thuộc địa lạc hậu thành một quốc gia độc lập, dân chủ, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Tám đã để lại những bài học lịch sử vô giá cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn đối với quốc tế.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, trong giai đoạn 2020-2025, Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh đề ra: Kinh tế phát triển khá, tăng trưởng bình quân đạt 8,76%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các dự án tại tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ từng bước được đầu tư hoàn thiện.

Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm triển khai hiệu quả. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho trên 22.300 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37,51% năm 2020 xuống còn 17,66% năm 2025 (giảm bình quân 3,97%/năm); khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được mở rộng, phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện với quyết tâm cao; tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp và chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng, sâu rộng và hiệu quả hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND – UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao 70 suất quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách và các đồng chí lão thành cách mạng. Ảnh Vinh Duy.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các lực lượng vụ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng trong công cuộc đổi mới, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để cùng hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và cùng nhau viết tiếp những trang sử mới, những trang sử hào hùng của dân tộc.

Phát huy tinh thần, khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại buổi gặp mặt, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, sống có trách nhiệm với đất nước.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND – UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao 70 suất quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách và các đồng chí lão thành cách mạng.