Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng phường Đoàn Kết giàu bản sắc, đô thị văn minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đoàn Kết lần thứ I

Sáng 9/8, Đảng bộ phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường, để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.

149 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.750 đảng viên của 84 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường Đoàn Kết dự Đại hội. Đại hội được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đoàn Kết lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Phường Đoàn Kết được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích và dân số của 5 đơn vị hành chính cũ, đó là các xã, phường: Đoàn Kết, Quyết Tiến, Quyết Thắng, Sùng Phài (thành phố Lai Châu cũ) và xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ cũ), với tổng diện tích 134,31km2, dân số hơn 25.400 người.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Đoàn Kết đã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể là: Kinh tế tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn và phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đoàn Kết lần thứ I. (Ảnh: Ngọc Mai)

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường Đoàn Kết cũng được chỉ đạo tích cực, đồng bộ, toàn diện. Hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được củng cố vững mạnh, đổi mới về phương thức hoạt động.

Phường Đoàn Kết phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới: Giá trị hàng hóa của địa phương tham gia xuất khẩu đến năm 2030 đạt 2,2 triệu UDS; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tổng lượng khách du lịch tăng bình quân 10%/năm; đến năm 2030, không còn hộ nghèo; hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% so với tổng số đảng viên.

Đại hội cũng xác định rõ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá chiến lược, tập trung vào lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch; huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, thương mại và du lịch.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đoàn Kết lần thứ I. (Ảnh: Ngọc Mai)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng phường Đoàn Kết hướng tới đạt chuẩn đô thị văn minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Đoàn Kết cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, sát thực tiễn; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng phường Đoàn Kết giàu bản sắc, đô thị văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững…

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh bí thư, phó bí thư; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đoàn Kết khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Tống Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết, nhiệm kỳ 2025-2030.