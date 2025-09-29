Đại đoàn kết dân tộc - Chìa khóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc Sơn La

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thành tố “đoàn kết” được đặt lên hàng đầu trong phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà còn là định hướng xuyên suốt, nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Trong tham luận tại Đại hội, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Những năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong tỉnh đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại hội nghị.

Qua đó, đã tạo nên sự thống nhất và đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, đồng thời có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Bước vào nhiệm kỳ mới, để đưa Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các đoàn thể, hội quần chúng vững mạnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “lấy sức dân chăm lo cuộc sống nhân dân”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hay phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đặc biệt, Sơn La sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, MTTQ và các đoàn thể chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đây sẽ là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, với niềm tin và quyết tâm cao, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Sơn La đang cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đưa Nghị quyết Đại hội XVI vào cuộc sống, biến tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển” thành động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.