Cuộc sống mới ấm no của đồng bào các dân tộc ở bản Kim Sơn I

Clip: Bản Kim Sơn I chung sức xây dựng cuộc sống mới ấm no cho đồng bào các dân tộc

Kim Sơn 1 chung sức, đồng lòng xây dựng bản làng

Trở lại bản Kim Sơn I, xã Yên Sơn (Sơn La) trong những ngày giữa thu, chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến sự “thay da, đổi thịt” của một bản vùng sâu từng gắn liền với hình ảnh nghèo khó, đường đất gập ghềnh, nhà tranh vách đất...

Giờ đây, những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát, con đường bê tông chạy thẳng tắp nối liền từng ngõ xóm. Điện sáng len lỏi vào từng hộ gia đình, nguồn nước sinh hoạt về tận bếp. Không khí rộn ràng của cuộc sống mới như lan tỏa trong từng nụ cười, ánh mắt đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ông Lê Đại Phong, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Kim Sơn I, tiếp chuyện chúng tôi bằng giọng đầy tự hào: Bản Kim Sơn I nằm cách trung tâm xã Yên Sơn 10km, với tổng diện tích tự nhiên 334 ha, trong đó có 119 ha đất sản xuất.

Bản có 132 hộ, 460 nhân khẩu, với 3 dân tộc: Kinh, Thái và Sinh Mun cùng sinh sống. Người Kinh chiếm gần 98%, Thái 1,98% và Sinh Mun 0,2%. Tuy tỷ lệ chênh lệch, nhưng bà con các dân tộc luôn hòa thuận, đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



Đời sống tinh thần của bà con dân bản ngày càng được nâng cao. Trong các dịp lễ, tết, bản luôn rộn ràng với các hoạt động thể thao, văn nghệ. Những trận bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá giao hữu; những đêm văn nghệ cây nhà lá vườn mà đậm tình làng nghĩa xóm đã trở thành “đặc sản” của Kim Sơn I, giúp bà con thêm gắn bó, xua tan mệt nhọc sau những ngày lao động vất vả.

Người dân bản Kim Sơn I, xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nhấn rõ rệt nhất của bản Kim Sơn I hôm nay chính là sự thay đổi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Từ chỗ chủ yếu trồng cây lương thực truyền thống với năng suất thấp, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng đến sản xuất hàng hóa có giá trị.

Cây cà phê trở thành một trong những cây trồng chủ lực với diện tích 45 ha, trong đó 35 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 350 tấn/năm, mang lại giá trị khoảng 6,3 tỷ đồng. Cây mận hậu cũng chiếm ưu thế với 55 ha, cho thu hoạch ổn định 1.000 tấn quả, doanh thu lên đến 12 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, 8 ha nhãn, 1,5 ha xoài, 5 ha các loại cây ăn quả khác như cam, bưởi, hồng… đã góp thêm hàng trăm triệu đồng vào tổng thu nhập của bản.

Trong chăn nuôi, người dân tận dụng triệt để lợi thế địa hình và nguồn thức ăn tự nhiên. Tổng đàn lợn tăng lên 1.000 con, xuất bán 200 tấn thịt, thu về khoảng 12 tỷ đồng. Đàn gia cầm 5.000 con cung cấp thêm 10 tấn thịt, trị giá 1 tỷ đồng.

Cây cà phê được trồng ở bản Kim Sơn I, xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Ảnh: Văn Ngọc

Đời sống của người dân từng bước đổi thay

Trong căn nhà mái Thái khang trang nằm ven đường, bà Đỗ Thị Hương, một trong những hộ sản xuất giỏi chia sẻ: Gia đình tôi gắn bó với cây mận hậu, cây nhãn, cây cà phê nhiều năm nay. Nhờ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, áp dụng kỹ thuật mới, vườn mận năm nào cũng cho thu ổn định. Có thu nhập khá, chúng tôi không chỉ ổn định cuộc sống mà còn chăm lo tốt hơn cho con cái học hành, có điều kiện tái đầu tư sản xuất.

Câu chuyện của bà Hương cũng chính là bức tranh thu nhỏ về sự đổi thay ở Kim Sơn I. Từ mô hình gia đình đến quy mô cộng đồng, tư duy sản xuất của bà con đã thay đổi rõ rệt, không còn sản xuất manh mún, tự cung tự cấp mà hướng đến thị trường, liên kết tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Gia đình bà Đỗ Thị Hương, bản Kim Sơn I, xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) có thu nhập ổn định từ phát triển cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Điều đáng quý là, cùng với phát triển kinh tế, người dân Kim Sơn I luôn ý thức được trách nhiệm chung trong việc xây dựng quê hương. Từ năm 2015 đến nay, bà con đã góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để bê tông hóa 1,6km đường nội bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng dài hơn 2km với kinh phí trên 70 triệu đồng. Những con đường bê tông mới, những dãy đèn điện sáng lung linh mỗi tối không chỉ giúp đi lại thuận tiện mà còn tạo nên diện mạo văn minh, hiện đại cho bản vùng sâu.

Nếu như năm 2021, thu nhập bình quân mới chỉ đạt 23 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 28%, thì nay, sau những nỗ lực không ngừng, đời sống bà con đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, người dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, thêm quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở bản Kim Sơn I ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Bản Kim Sơn I hôm nay không chỉ khoác lên mình diện mạo mới, mà quan trọng hơn là tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của bà con các dân tộc nơi đây đã biến khát vọng thoát nghèo thành hiện thực. Từ một bản vùng sâu với muôn vàn khó khăn, Kim Sơn I đã vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới Yên Sơn; thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng đã gây dựng, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Kim Sơn I chắc chắn sẽ tiếp tục tiến những bước vững chắc và những mùa quả chín, những mái nhà khang trang chính là minh chứng sống động cho sự đổi thay của một vùng đất giàu tiềm năng và tình người.