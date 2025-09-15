Nông thôn Tây Bắc: Giám đốc Hợp tác xã là người dân tộc Thái và “quả ngọt” từ ý chí trên mảnh đất Mường Bú

Clip: Anh Lò Văn Thương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương chia sẻ về ý định thành lập Hợp tác xã và quy trình chăm sóc cây ăn quả theo hướng hữu cơ.

Thành lập Hợp tác xã – Con đường vươn ra biển lớn

Gặp chúng tôi giữa vườn cây ăn quả trĩu cành tại tiểu khu 2, xã Mường Bú, anh Lò Văn Thương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương nở nụ cười hiền hậu, làn da sạm nắng minh chứng cho những tháng ngày dãi dầu sương gió. Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi hàng chục ha cây ăn quả như ngày hôm nay, chàng trai dân tộc Thái này đã phải trải qua một hành trình dài đầy thử thách.

"Hồi trước, gia đình tôi là một trong những hộ di dân theo dự án thủy điện Sơn La, từ xã Chiềng Lao (cũ) về định cư tại đất Mường Bú này vào năm 2006. Ban đầu, tôi đi làm xây lắp điện, công việc nay đây mai đó. Được một thời gian, vì không muốn đi xa nhà nữa nên tôi xin về làm công nhân cho công ty cao su", anh Thương kể lại.

Thế nhưng, cuộc sống công nhân không như mong đợi. Đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cho gia đình. Bước ngoặt đến với anh một cách thật tình cờ.

"Thu nhập từ công việc công nhân cao su không được như mong đợi, nên tôi về phụ vợ làm nông nghiệp thêm vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Tôi nhận thấy cây ăn quả rất hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của đất Mường Bú. Sau vụ táo, tôi và vợ đã kiếm được số tiền bằng nửa năm lương làm cao su. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải thay đổi", anh Thương nhớ lại.

Khu vườn trồng táo của anh Lò Văn Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương (tiểu khu 2, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh.

Từ đó, một quyết định táo bạo được anh Thương đưa ra - bỏ việc công nhân, toàn tâm toàn ý với làm nông nghiệp. Từ 1 ha cây ăn quả ban đầu, gia đình anh dần mở rộng lên 2ha. Không dừng lại ở đó, với khát vọng làm lớn, anh mạnh dạn vay mượn thêm từ anh em, bạn bè và ngân hàng để mở rộng diện tích, nâng tổng diện tích lên 13ha. Đó là một sự đánh cược, nhưng với anh Thương - người nông dân dám nghĩ dám làm này, đó là con đường duy nhất để đổi đời.

Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ luôn là bài toán khó đối với người nông dân khi muốn tiếp cận những thị trường lớn. Sản phẩm làm ra dù chất lượng nhưng không có tư cách pháp nhân, không có thương hiệu thì mãi chỉ loanh quanh bán cho các thương lái nhỏ. Nhận thức sâu sắc điều này, anh Thương đã nung nấu ý tưởng thành lập Hợp tác xã.

"Cái động lực lớn nhất để tôi thành lập Hợp tác xã là vì sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ rất khó để đưa sản phẩm vào siêu thị hay làm việc với các thương lái lớn. Chúng tôi đã họp bàn và quyết định phải liên kết lại, thành lập Hợp tác xã để có đầy đủ tư cách pháp nhân, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm đi theo hướng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng để quảng bá đi xa hơn", anh Thương chia sẻ.

Anh Lò Văn Thương và cán bộ xã trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây táo. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương chính thức ra đời với 7 thành viên, cùng chung một chí hướng trên tổng diện tích 53ha, trồng các loại cây chủ lực như xoài Đài Loan, nhãn, mít, táo, na… – những giống cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu Mường Bú.

"Chúng tôi đang chăm sóc cây ăn quả theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hợp tác xã hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chúng tôi tự chế ra thuốc trừ sâu sinh học bằng cách ngâm ủ rượu, gừng và ớt để xua đuổi côn trùng. Phân bón cũng ưu tiên phân chuồng, phân hữu cơ để đất tơi xốp và sản phẩm đậm đà hơn", anh Thương chia sẻ.

"Quả ngọt" và sức sống mới trên vùng đất Mường Bú

Sự đồng lòng và phương pháp canh tác bài bản đã sớm mang lại "quả ngọt". Hiện tại, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương không chỉ làm chủ kỹ thuật mà còn làm chủ cả đầu ra. Sản phẩm của Hợp tác xã đã có mặt tại các siêu thị trong, ngoài tỉnh và được các thương lái từ Lạng Sơn, Long An tìm đến tận vườn thu mua để xuất sang thị trường Trung Quốc.

“Mỗi năm, doanh thu của Hợp tác xã dao động từ 1,2 – 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi thành viên trong Hợp tác xã có thu nhập trên trăm triệu đồng mỗi năm. Cuộc sống đã ổn định hơn rất nhiều", anh Thương phấn khởi cho biết.

Không chỉ làm giàu cho các thành viên, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương còn trở thành điểm tựa, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Anh Lò Văn Thương đang kiểm tra long nhãn sấy. Ảnh: Phạm Hoài.

Mỗi năm, vào vụ thu hoạch nhãn, Hợp tác xã đã chế biến được từ 370 đến 400 tấn nhãn tươi; tạo việc làm thời vụ cho hàng chục người dân với mức thu nhập từ 200 – 240 nghìn đồng/ngày. Đối với lao động chính thức, ngày công có thể lên tới 350 nghìn đồng.



Điều đáng quý hơn cả là mô hình kinh tế của Hợp tác xã đã góp phần trực tiếp vào công tác giảm nghèo bền vững. Anh Thương chia sẻ: "Khi mới thành lập, Hợp tác xã có 2 thành viên là hộ nghèo. Nhưng chỉ sau một năm tham gia, họ đã vươn lên thành hộ cận nghèo, rồi chính thức thoát nghèo. Hiện tại, trong 7 thành viên của Hợp tác xã không còn ai là hộ nghèo".

Dù đã đạt được những thành công bước đầu, Giám đốc Lò Văn Thương vẫn còn nhiều trăn trở. Khó khăn lớn nhất hiện nay, theo anh chính là vốn và cơ sở hạ tầng.

"Địa hình ở đây dốc, nên việc đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản rất vất vả, đặc biệt là vào mùa mưa. Con đường từ Quốc lộ vào các vườn cây vẫn là đường đất, rất hạn chế. Nếu được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, hoặc được Nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông nội đồng, chúng tôi sẽ yên tâm sản xuất hơn rất nhiều", anh Thương bày tỏ nguyện vọng.

Không chỉ giúp thành viên Hợp tác xã thoát nghèo, anh Thương còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, việc nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho các thành viên cũng là điều anh luôn đau đáu. "Nhận thức của một số thành viên về quy trình chăm sóc cây trồng theo công nghệ mới còn hạn chế. Chúng tôi rất mong muốn được tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp tiên tiến để mở mang kiến thức, áp dụng hiệu quả hơn vào sản xuất", anh Lò Văn Thương bộc bạch.

Hành trình của anh Thương và Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Thương là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo của người nông dân trên mảnh đất Mường Bú. Từ hai bàn tay trắng, với ý chí và tầm nhìn đúng đắn, anh đã biến vùng đất dốc sỏi đá thành những vườn cây trĩu quả, mang lại cuộc sống ấm no không chỉ cho gia đình mình mà còn giúp nhiều hộ gia đình ở địa phương vươn lên trong cuộc sống.