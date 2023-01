Hình ảnh đẹp, 2 chiến sỹ CSGT Mộc Châu (Sơn La) chủ động dẫn đường cho xe ô tô chở người đi cấp cứu.

Clip: CSGT dẫn đường cho xe chở người đi cấp cứu

Hành động đẹp của chiến sỹ CSGT

Theo đó vào ngày 30/01 tại khu vực đường đến bệnh viện Thảo Nguyên - Thị trấn Nông trường, Mộc Châu, trong lúc tổ công tác của Đội CSGT – TT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đang đi tuần tra, qua khu vực này thì nhận thấy ô tô bật tín hiệu khẩn cấp dừng bên đường.



Lúc này, Thượng úy Dương Thế Quang, cán bộ Đội CSGT – TT Công an huyện Mộc Châu đã xuống xe để kiểm tra và hỏi thăm tình hình, phát hiện trên xe một phụ nữ đang trong trạng thái đau bụng dữ dội và phải mổ cấp cứu gấp.

Sau khi nắm được sự việc, các đồng chí trong tổ công tác đã chủ động hỏi thăm và báo với gia đình trên là sẽ dẫn đường cho họ tới bệnh viện, tránh việc ùn tắc có thể xảy ra trên đường. Sau đó, Thượng úy Dương Thế Quang và Trung úy Phan Như Vinh đã lái xe dẫn đường cho gia đình di chuyển đến bệnh viện Thảo Nguyên - Thị trấn Nông trường một cách an toàn và rất may người chị gái đã tiến hành ca mổ an toàn, kịp thời.

CSGT Mộc Châu dẫn đường cho xe ô tô chở người đi cấp cứu. Ảnh: NVCC

Thượng úy Dương Thế Quang và Trung úy Phan Như Vinh – Cán bộ Đội CSGT – TT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: NVCC

Hiện nay bài viết cảm ơn của chủ tài khoản facebook Đinh Đạt (là em trai của người phụ nữ được CSGT hỗ trợ) đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH, đồng thời được quần chúng nhân dân biểu dương, đánh giá cao.