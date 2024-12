Công an Sơn La - "Lá chắn thép" nơi cửa ngõ Tây Bắc

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn,…góp phần giữ vững an ninh trật tự, xứng đáng là "lá chắn thép" nơi cửa ngõ Tây Bắc.

Công an Sơn La triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Trong năm 2024, Công an tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, của tỉnh về toàn diện các mặt công tác Công an; triển khai thực quyết liệt, hiệu quả 02 nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2024, Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 447 tỉnh tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; 01 năm thực hiện Đề án (ngày 14/5/2024 - Sơn La là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sơ kết, đánh giá, thể hiện rõ nét quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, chủ động của Đảng uỷ Công an tỉnh trong công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị)... Thực hiện hiệu quả Đề án "Chuyển hoá, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma tuý giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đại diện Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La nhận biểu trưng và giấy chứng nhận tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: C.Thiên

Vào tháng 11/2024 mô hình "Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La" của Đảng ủy Công an tỉnh vinh dự là 1 trong 25 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương tại chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024 mang chủ đề "Đổi mới và phát triển". Gần 3 năm triển khai mô hình, Công an tỉnh đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng, bảo hộ, sống lang thang, không có nhà cửa, do cha mẹ mất sớm.

Các em được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, học tập theo độ tuổi, cấp học đến năm đủ 18 tuổi với nguồn kinh phí được xã hội hóa từ việc ủng hộ, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Dưới "Mái nhà yêu thương" của Công an Sơn La, 35 em đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh, sinh hoạt nề nếp. Nhiều em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La đang hỗ trợ cho 2 em có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 6 triệu đồng/em/năm đến khi học xong THPT; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đưa 7 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Mộc Châu, Vân Hồ vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La. Mô hình thể hiện sự nhân văn, chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm xã hội của Công an tỉnh Sơn La, lan toả hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", bồi đắp ước mơ cho các mầm non tương lai của quê hương.

Cán bộ công an Sơn La hướng dẫn các em học bài. Ảnh: C.Thiên

Công an Sơn La đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Cũng trong tháng 11/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Theo đó, Vào tháng 10 và tháng 11/2024, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Thái Bình đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 05 đối tượng, thu giữ hơn 44kg ma túy các loại, 01 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy theo phương châm "không đánh khúc giữa, bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu". Kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ; đồng thời, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh Sơn La đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án ma túy lớn. Ảnh: C.Thiên

Đặc biệt trong năm 2024, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tỉnh; Chủ động tham mưu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT các dịp lễ tết, sự kiện chính trị quan trong; thụ lý, điều tra 2.004 vụ, 2.676 bị can bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần kéo giảm 19,05% phạm pháp hình sự; tiếp nhận, xử lý 691 tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; bắt, vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã; tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao như đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, tội phạm giết người, mua bán người, tín dụng đen.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án số 06, kích hoạt định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; triển khai thi hành Luật Căn cước, đã và đang triển khai 26/30 mô hình Đề án 06 đã đăng ký, tăng 7 mô hình so với cuối năm 2023; triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm thu nhận hồ sơ căn cước. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, vận động thu hồi vũ khí, vậ liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tổ chức vận động nhân dân giao nộp 856 khẩu súng các loại.

Lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh: C.Thiên

Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe", đã phát hiện, xử lý 17.288 trường hợp = 37,58 tỷ đồng; tước 3.831 giấy phép lái xe, tạm giữ 6.844 phương tiện. Duy trì 218 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, 164 điểm chữa cháy công cộng, 05 chợ mô hình "Chợ kiểu mẫu đảm bảo an toàn PCCC và CNCH"; duy trì và nhân rộng 233 mô hình "Cụm dân cư an toàn PCCC".

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Công an tỉnh đảm bảo tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đề án, phương án và quyết định về tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương; tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ cấu, tỷ lệ biên chế giữa các lực lượng, Công an các cấp theo hướng tăng cường biên chế cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện, cấp xã, trong đó tỷ lệ biên chế: cấp tỉnh 30,01%; cấp huyện chiếm: 28,02%; cấp xã, phường chiếm: 41,97%. Tiếp tục bố trí, điều động lực lượng Công an chính quy về xã, đã bố trí 1.376 đồng chí công tác tại 197/197 Công an xã, thị trấn, đạt 7,0 đồng chí/xã, trong đó 117/197 Công an xã, thị trấn đủ 08 đồng chí.