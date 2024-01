100 suất quà trị giá 100 triệu đồng đã được Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La trao gửi tới nhân dân vùng cao Háng Đồng và CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng Công an Sơn La.

Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình thiện nguyện "Xuân thiện nguyện - Tết an khang" cho nhân dân vùng cao xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La). Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, là xã khó khăn nhất của huyện Bắc Yên với 513 hộ, hơn 3200 nhân khẩu; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả do điều kiện đi lại chưa thuận tiện, có những bản đồng bào Mông cách trung tâm xã hàng chục cây số như bản Làng Sáng, bản Háng Đồng C,…

Chương trình thiện nguyện "Xuân thiện nguyện - Tết an khang" cho nhân dân vùng cao xã Háng Đồng. Ảnh: Cao Thiên

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh, diện mạo xã đã có nhiều đổi thay, đặc biệt đó là sự bố trí của lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, nắm bắt các vụ việc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.



Tại chương trình thiện nguyện, đại diện lãnh đạo Đoàn công tác đã thông tin nhanh về tình hình ANTT trong năm qua của Tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy – HĐND – UBND xã tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục quan tâm, tạo điều cho lực lượng Công an trong thực thi nhiệm vụ.

Dịp này, tại địa bàn xã Háng Đồng, Công an tỉnh đã trao 70 suất quà trị giá 1 triệu đồng/ suất cho nhân dân trên địa bàn và 30 suất quà cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng Công an Sơn La.

Một số hình ảnh tại chương trình xuân thiện nguyện. Ảnh: Cao Thiện