Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình lúa ST25 và HTX kinh tế tuần hoàn tại Đông Thọ

Mô hình khảo nghiệm giống lúa ST25 được triển khai trên diện tích 4ha với sự tham gia của 29 hộ hội viên nông dân. Qua kiểm tra thực tế, giống lúa sinh trưởng, phát triển tốt và bước đầu cho thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp (áo xanh hàng đầu tiên) - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình khảo nghiệm giống lúa ST25. Ảnh: Nông dân Tuyên Quang.

Tại buổi thăm mô hình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang - Chu Thị Ngọc Diệp đã động viên các hộ dân tiếp tục chăm sóc, theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây lúa nhằm đánh giá hiệu quả thực tế trước khi nhân rộng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Hội Nông dân cơ sở tăng cường phối hợp, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thăm HTX Nông sản xanh Sáng Nhung. Ảnh: Nông dân Tuyên Quang.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nối chương trình công tác, đoàn đã đến thăm HTX Nông sản xanh Sáng Nhung tại xã Đông Thọ. Hiện HTX đang phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín từ chăn nuôi, chế biến đến sản xuất phân hữu cơ, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương và bảo vệ môi trường.