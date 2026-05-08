Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình lúa ST25 và HTX kinh tế tuần hoàn tại Đông Thọ
08/05/2026 18:31 GMT +7
Ngày 8/5, bà Chu Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm mô hình khảo nghiệm giống lúa ST25 và Hợp tác xã Nông sản xanh Sáng Nhung tại xã Đông Thọ.
Mô hình khảo nghiệm giống lúa ST25 được triển khai trên diện tích 4ha với sự tham gia của 29 hộ hội viên nông dân. Qua kiểm tra thực tế, giống lúa sinh trưởng, phát triển tốt và bước đầu cho thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
Tại buổi thăm mô hình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang - Chu Thị Ngọc Diệp đã động viên các hộ dân tiếp tục chăm sóc, theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây lúa nhằm đánh giá hiệu quả thực tế trước khi nhân rộng.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Hội Nông dân cơ sở tăng cường phối hợp, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp nối chương trình công tác, đoàn đã đến thăm HTX Nông sản xanh Sáng Nhung tại xã Đông Thọ. Hiện HTX đang phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín từ chăn nuôi, chế biến đến sản xuất phân hữu cơ, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương và bảo vệ môi trường.
Hội Nông dân Tuyên Quang: Khẳng định vị thế chủ thể, đặt nông dân vào trung tâm của chiến lược phát triển
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2030 và lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Đây không chỉ là một quy trình dân chủ mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một văn kiện mang tầm chiến lược, bám sát thực tiễn và khát vọng của nông dân toàn tỉnh.
Nông dân Tuyên Quang trước vận hội mới: Từ tư duy sản xuất đến khát vọng làm chủ công nghệ và thị trường
Vượt lên những thách thức của giai đoạn chuyển giao lịch sử, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đang đứng trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tâm thế hoàn toàn mới. Không chỉ là câu chuyện giảm nghèo, nhiệm kỳ tới được xác định là giai đoạn tăng tốc để người nông dân thực sự trở thành chủ thể của nền kinh tế số và liên kết chuỗi giá trị.