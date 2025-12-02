Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc

Chợ San Thàng nằm ngay trên quốc lộ 4D, thuộc xã San Thàng (cũ) nay là phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Chợ phiên San Thàng - Điểm đến hấp dẫn dành cho du khách mua sắm

Nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu (cũ) chừng 5km, chợ phiên San Thàng vẫn giữ được nét riêng của phiên chợ vùng cao, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao, Giáy, Lự.

Nơi đây là địa chỉ thu hút đông đảo du khách mỗi khi đến Lai Châu. Lâu nay, nhiều du khách vẫn truyền tai nhau câu nói “Chưa đi chợ phiên San Thàng coi như chưa đến Lai Châu”. Câu nói đó đủ nói lên những điểm độc đáo, ấn tượng của phiên chợ vùng cao miền Tây Bắc này

Đây cũng là phiên chợ có rất nhiều du khách lựa chọn là điểm dừng chân để có thể đến trải nghiệm trọn vẹn chợ San Thàng, phiên chợ được mở vào sáng sớm thứ năm và chủ nhật hàng tuần.



Tại chợ phiên, bà con ở các bản vùng cao mang đến phiên chợ những mặt hàng nông sản đơn sơ, mộc mạc nhất gắn với đời sống canh tác nông nghiệp hàng ngày từ rau, gạo, mật ong… hay những sản vật của núi rừng và những sản phẩm thổ cẩm đặc trưng đầy sắc màu hoa văn sặc sỡ của từng dân tộc…

Bà con nơi đây đến chợ từ rất sớm để mua bán, trao đổi hàng hoá, người mua, người bán luôn tấp nập, xen lẫn tiếng nói cười.

Bà con đến chợ phiên San Thàng (Lai Châu) để trao đổi hàng hoá nông sản... Ảnh: Phạm Quỳnh.

Ngoài 2 ngày chính họp vào sáng thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần, từ tháng 12/2019 chợ đêm San Thàng chính thức đi vào hoạt động với những chương trình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc, đã tạo nên một sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến với Lai Châu.

Không khí tại đây luôn đông vui, nhộn nhịp với điểm nhấn là các gian hàng ẩm thực độc đáo như thắng cố, phở, chè và rất nhiều loại bánh như bánh bò, bánh rán, quẩy nóng… trong đó đặc biệt phải kể đến món thắng cố rất đông khách.

Chị Thanh Hằng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: Khi được đi chợ đêm San Thàng, đoàn chúng tôi rất thích thú với đồ ăn các dân tộc tại đây mang đậm hương vị núi rừng. Chúng tôi thưởng thức và mua mang về mỗi thứ một ít và đây là điểm đến mọi người nên lựa chọn cho hành trình của mình để tận hưởng không gian thư thái, trong lành…

Bánh giày của đồng bào Mông Lai Châu được bày bán tại Chợ San Thàng. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Đối với người dân Lai Châu, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi hội tụ, gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc quanh vùng, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, đồng thời tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.



Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã đầu tư xây dựng chợ San Thàng khang trang, rộng rãi, sạch đẹp; các khu bán hàng được bố trí hợp lý.

Đặc biệt, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được đặc biệt chú trọng. Bãi gửi xe cũng được xây dựng rộng rãi, bố trí lối đi hợp lý nên đã khắc phục được tình trạng tắc đường.

Ông Mùa A Trừ, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ luôn chú trọng phát triển chợ San Thàng theo hướng phát huy bản sắc dân tộc hơn nữa.

Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương đến du khách thập phương, hướng đến nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.

“Chợ đêm San Thàng” vào tối thứ bảy hằng tuần thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Với những nét văn hóa đặc sắc và độc đáo, chợ San Thàng ngày càng khẳng định sức hút đối với du khách gần xa. Đến với chợ San Thàng, bạn bè, du khách thập phương sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng đồng bào các dân tộc trên mảnh đất biên cương Lai Châu.