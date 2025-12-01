Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

PV Tây Bắc

01/12/2025 15:47 GMT +7

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các nội dung: Hướng dẫn lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri; trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ của tổ bầu cử trước và trong ngày bầu cử; hướng dẫn kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử; hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử; xử lý các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử…

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Vương Trang)

Mục đích chính của hội nghị tập huấn, đó là nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó giúp tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử các xã, phường và Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử các xã, phường nắm vững nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu tại hội nghị, bà Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Hội nghị cần tập trung nghiên cứu trao đổi, thống nhất phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật… Ngay sau hội nghị này, UBND, Ủy ban Bầu cử các xã, phường tiếp tục triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ đến các thành viên trực tiếp tham gia, phụ trách bầu cử ở các thôn, bản, tổ dân phố để cuộc bầu cử Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt kết quả cao.

