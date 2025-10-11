Cây mọc dại khắp các tỉnh, hái lá khô đem bán đắt như tôm tươi, giá hơn 200.000 đồng/kg
Loài cây mọc hoang này xuất hiện ở khắp các tỉnh thành Việt Nam, có giá bán lên tới hơn 200.000 đồng/kg ở nước ngoài.
"Chuỗi tiền xu" mọc dại, cứ hái là ra tiền
Ở các vùng bụi rậm, rừng thông hay ven sông suối, bạn có thể bắt gặp loài cây có lá nhìn giống như những “chuỗi tiền xu” như thế này.
Đây là cây chuỗi tiền (hay còn gọi là đồng tiền, vảy tê tê đẹp), tên khoa học là Phyllodium pulchellum. Cây thuộc dạng bụi nhỏ, thường cao khoảng 60cm.
Cây chuỗi tiền mọc rải rắc khắp nước ta từ Bắc vào Nam. Ngoài ra, cây còn phân bố ở Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Australia…
Cây thuộc họ Đậu, tuy nhiên giá trị của nó không nằm ở quả đậu mà nằm ở rễ, cành và lá. Cả ba bộ phận này đều có thể được thu hái làm dược liệu, có giá trị quan trọng trong Đông y.
Rễ cây chuỗi tiền có vị nhạt, hơi chát, tính mát. Cành và lá có vị đắng nhạt, tính ôn hòa. Người ta thường dùng rễ cây để thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu viêm… Cành và lá cây chuỗi tiền được dùng để hỗ trợ tiêu viêm, lợi tiểu, giảm phù nề.
Tại Trung Quốc, cây chuỗi tiền từ lâu cũng được sử dụng như một loại dược liệu với công dụng tương tự ở Việt Nam. Ngoài ra, người dân nước này còn dùng lá cây chuỗi tiền khô để pha trà, phần rễ có thể phơi khô và ủ thành rượu, có công dụng đáng kể trong điều trị xương khớp.
Giá lá chuỗi tiền khô tại Trung Quốc hiện ở mức khoảng 60 NDT/kg, tương đương hơn 216.000 đồng/kg. Ở nước ta, bạn có thể tìm mua hạt giống cây chuỗi tiền rừng với giá khoảng 90.000 đồng/gói.
