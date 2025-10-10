Loại quả ngọt gấp 300 lần đường, là "trái cây trường thọ", mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiểu đường

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quả la hán có vị ngọt gấp 300 lần đường mía. Tuy nhiên, loại quả này được coi là lựa chọn hoàn hảo cho người bệnh tiểu đường và người ăn kiêng.

Vị ngọt của quả đến từ hợp chất mogroside, ngọt hơn đường mía gấp hàng trăm lần nhưng lại không chứa calo và không làm tăng đường huyết đột ngột. Mogroside còn được chứng minh có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn một cách tự nhiên.

Thúc đẩy giảm cân và ngăn ngừa béo phì

Nhờ đặc tính không calo và không carbohydrate, quả la hán là chất thay thế đường lý tưởng trong chế độ ăn kiêng. Việc sử dụng chiết xuất quả la hán để làm ngọt đồ uống hoặc món ăn giúp bạn cắt giảm đáng kể lượng calo nạp vào hàng ngày, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh béo phì.

Chống oxy hóa mạnh mẽ, chậm lão hóa

Hợp chất mogroside trong quả la hán hoạt động như một chất chống oxy hóa cực mạnh. Các chất chống oxy hóa này có nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Điều này không chỉ giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm, giữ cho cơ thể bạn luôn khỏe mạnh và tươi trẻ.

Giảm ho, tiêu đờm và làm dịu cổ họng

Trong y học cổ truyền, quả la hán nổi tiếng với công dụng nhuận phế, thanh nhiệt, hóa đàm (tiêu đờm). Nước sắc từ quả la hán được sử dụng rộng rãi để điều trị các vấn đề về hô hấp như ho khan, ho có đờm, viêm họng, viêm phế quản và khản tiếng. Đặc tính kháng viêm của quả giúp làm dịu đường hô hấp và giảm cảm giác khó chịu ở cổ họng.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Quả la hán chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất flavonoid và polysaccharide có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch tổng thể. Đặc tính kháng viêm mạnh mẽ của các chất này giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm nhiễm mãn tính, vốn là nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh lý, từ đó nâng cao sức đề kháng.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Quả la hán có tác dụng vào đại tràng, giúp nhuận tràng và thông tiện. Điều này là do quả cung cấp một lượng chất xơ và hoạt động như một chất prebiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nhờ đó, việc tiêu thụ quả la hán có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa táo bón và các rối loạn tiêu hóa khác.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Với tính mát và vị ngọt tự nhiên, nước quả la hán là thức uống giải nhiệt tuyệt vời trong những ngày nóng bức. Uống nước quả la hán giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ gan trong việc giải độc và làm mát máu. Đây là thức uống lý tưởng để phục hồi cơ thể sau khi bị nóng trong, cảm nắng hoặc sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.