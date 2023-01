Cắt đứt đường dây vận chuyển ma túy

Ngày đầu năm 2023, tôi có dịp gặp Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) và nghe anh kể chuyện "ăn núi, ngủ rừng" để đánh án ma túy.

Vạch mặt những con "cáo già" lọc lõi buôn ma túy

Tội phạm ma túy thì ở đâu cũng nguy hiểm, lọc lõi và manh động, nhưng ở "điểm nóng" ma túy Vân Hồ thì cuộc chiến ấy còn nhân lên gấp bội phần. Là địa bàn có đường biên giới đất liền giáp nước bạn Lào nên tội phạm ma túy thường lợi dụng địa hiểm trở, giáp biên giới để mua bán, vận chuyển ma túy vào nội địa tiêu thụ. Để phá được một chuyên án ma túy, có khi cả tháng các trinh sát phải ăn, ngủ trong rừng, trong hang núi để theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của các đối tượng.

Vừa nói, anh vừa kể lại cho tôi nghe về câu chuyện cách đây vài giờ đồng hồ, khi Công an huyện Vân Hồ đã chủ trì đấu tranh thành công Chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi "Vận chuyển trái phép ma túy". Theo đó, rạng sáng ngày 31/12, tại bản Co Chàm, xã lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La); Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Mộc Châu và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc phá thành công Chuyên án, bắt giữ 2 tên "soi trắng" Phạm Ngọc Thủy và Phạm Ngọc Hữu là 02 anh em ruột cùng trú tại huyện Mộc Châu (Sơn La). Tang vật thu giữ 9 bánh Heroin (khối lượng 2.664,52 gram), 01 con dao nhọn và hơn 8 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Ngọc Hữu cùng tang vật tại cơ quan Công an

Chuyên án được phá thành công, các đối tượng bị bắt giữ cũng đã mở ra nhiều câu chuyện về những người chiến sỹ căng mình săn "sói trắng" ở miền biên viễn. Theo Trung tá Việt, vào khoảng đầu tháng 12/2022 qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ đã xác định được Phạm Ngọc Thủy và Phạm Ngọc Hữu thời gian gần đây thường xuyên thuê xe taxi từ Mộc Châu qua Vân Hồ đi về Hà Nội, di chuyển liên tục và mỗi lần đi đều mang theo một ba lô có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy trái phép.

Khi có thông tin, Công an huyện Vân Hồ phối hợp cùng Công an huyện Mộc Châu xác định Phạm Ngọc Thủy có 01 tiền án và đã bị tuyên phạt 07 năm tù giam về tội Tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2009; còn em trai Phạm Ngọc Hữu cũng đã có 02 tiền án và bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 15 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy và năm 2020 bị Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu tuyên phạt 7 tháng tù giam về tội Đánh bạc.

Hơn 50 năm tuổi đời, nhưng cả 2 anh em nhà Thủy và Hữu đã trở thành những con "cáo già' trong "làng" buôn ma túy, đồng thời rất manh động và liều lĩnh không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gì. Với "bề dày" tiền án của cả 2 cũng cho thấy cuộc chiến với những đối tượng như này không hề dễ dàng. "Ngựa quen đường cũ" không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, các đối tượng tiếp tục trên con đường gieo rắc "cái chết trắng" hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Mộc Châu về dưới xuôi để tiêu thụ qua QL6A.

Để đấu tranh, triệt phá đường dây này, Ban chuyên án gồm những cán bộ "thiện chiến" và dày dạn kinh nghiệm đã được thành lập. Để dựng được toàn bộ đường dây, đối tượng, quá trình hoạt động của các đối tượng, các mũi trinh sát được tung vào cuộc chiến "sinh tử" này. Sau nhiều ngày lăn lộn tại các địa bàn, toàn bộ đường dây của 2 đối tượng đã được dựng lên một cách rõ nét.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La): Sau khi dựng được đường dây và phương thức hoạt động của các đối tượng, một phương án đánh bắt chi tiết, cẩn thận đã được vạch ra, nhiều tình huống có thể xảy ra cũng đã được anh em đánh án đề xuất. Hơn 30 CBCS Công an huyện Vân Hồ cùng các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu và CSCĐ đã lập tức lên đường phá án. Tất cả các thành viên trong đoàn trước khi lên đường đều mang theo đồ ăn sẵn như lương khô, mì tôm, bánh mì và nước uống để sẵn sàng cắm chốt tại vị trí được phân công.

Cất vó tội phạm ma túy

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc và trực tiếp là Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã được huy động để bắt giữ 2 đối tượng này. Nửa đêm ngày 30/12, sau khi nắm được thông tin ngày 31/12 các đối tượng sẽ vận chuyển am túy qua địa bàn huyện Vân Hồ, lúc này anh em đánh án nhận lệnh lên đường.

Gió thổi hun hút, với cái lạnh thấu xương của mùa đông của ngày cuối năm như kéo lùi thời gian trở lại, đồng hồ nhích dần từng phút, từng phút; màn sương đêm hạ sát mặt anh em đánh án. Anh em đánh án cũng khẩn trương và căng thẳng, bởi nếu như không bắt giữ thành công 2 đối tượng này thì một số lượng lớn ma túy sẽ được tuồn ra ngoài. Tại hiện trường, không khí căng như dây đàn, trong cái giá rét như cắt da thịt, anh em đánh án vẫn kiên kiên trì bám nắm mục tiêu.

Thiếu tá Tô Hùng Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện Vân Hồ cho biết: Sau một thời gian dài đằm mình trong giá rét, gần 3h sáng ngày 31/12, hai đối tượng Phạm Ngọc Thủy và Phạm Ngọc Hữu xuất hiện cùng một túi hàng lớn, CBCS tham gia chuyên án xác định đây là ma túy đã được ngụy trang nên đã sẵn sàng "cất vó". Khi mục tiêu xuất hiện và xác định phải tiến hành bắt ngay trước khi đối tượng di chuyển đến địa điểm khác, các trinh sát ập đến, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, cả 02 đối tượng đều vô cùng ngoan cố, chống trả đến cùng, sau một hồi giằng co, cả hai đều đã bị khống chế.

Chuyên án kết thúc, cả hai đối tượng cũng đã bị bắt giữ, với tinh thần quả cảm, không ngại khó, ngại khổ, thậm chí cũng đã có đồng chí bị thương nhẹ, và mỗi CBCS luôn xác định tinh thần "đã đánh là phải thắng".

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xét hỏi đối tượng Phạm Ngọc Thủy.

Cuộc chiến không khoan nhượng đối với tội phạm ma túy

Là địa bàn có chung đường biên giới với nước bạn Lào, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Vân Hồ vẫn được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Ma túy được tập kết từ khu vực Tam Giác Vàng tập kết về khu vực giáp biên sau đó móc nối trung chuyển vào nội địa Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở biên giới, sau đó đưa đi nước thứ ba tiêu thụ hoặc có thể thông qua các mối quan hệ có sẵn "bán sỉ" cho các đối tượng người Việt Nam. Qua đấu tranh nhiều vụ án thời gian qua cho thấy, các đối tượng tội phạm liên tục thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động, hóa trang, cất giấu chất ma túy trong hàng hóa, hành lý gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng.

Thời gian qua, số vụ được phát hiện tuy đã có chiều hướng giảm, nhưng tội phạm ma túy có nhiều diễn biến khó lường, các đối tượng thường dùng mọi phương thức, thủ đoạn, để dễ dàng hoạt động và vô cùng manh động, sẵn sàng chống trả để thoát thân.

Một năm mới đã tới, khi người người nhà nhà vẫn đang nô nức đón chào một năm mới thì những CBCS Công an vẫn đang âm thầm làm nhiệm vụ, không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi "cái chết trắng" trên địa bàn vùng biên. Ngay sau khi Chuyên án kết thúc, Công an tỉnh Sơn La đã trao thưởng và chúc mừng chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Hồ và các đơn vị phối hợp.

ại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La trao thưởng cho các lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Hồ và các đơn vị đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, CBCS Công an huyện Vân Hồ và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp, chủ động, mưu trí, dũng cảm để từng bước đẩy lùi "cái chết trắng" trên địa bàn vùng cao Sơn La.