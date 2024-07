BĐBP tỉnh Sơn La giúp đồng bào các dân tộc biên giới xóa đói, giảm nghèo

BĐBP tỉnh Sơn La duy trì hiệu quả 26 mô hình dân vận khéo, điển hình: "Bữa sáng cho em", "Ươm mầm xanh biên giới vững bước tới tương lai", "Lớp học xoá mù chữ", "Trồng cây trên đất dốc", "Dê sinh sản", "Gấc thương phẩm"; "Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng",.. góp phần xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.

BĐBP tỉnh Sơn La đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; 86 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh.



Giai đoạn 2019-2024, công tác khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh được đảng ủy, bộ chỉ huy và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai mạnh mẽ, toàn diện đạt hiệu quả cao. Nổi bật là: Sáng tạo tổ chức phong trào thi đua, kết hợp giữa thi đua thường xuyên và thi đua cao điểm; đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vì Hiện

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giai đoạn 2019-2024, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương, đơn phương, tuần tra kiểm soát địa bàn 6.978 lần, với trên 27.100 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới triển khai quyết liệt. BĐBP tỉnh trực tiếp bắt giữ, xử lý trong và ngoài khu vực biên giới 685 vụ, thu giữ hơn 103 kg hê rô in; 146,68 kg ma túy tổng hợp; 33,32 kg nhựa thuốc phiện; 3 quả lựu đạn; 35 khẩu súng; 325 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Vì Hiện

Tổ chức trao quà, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, trao học bổng và giấy khen cho học sinh nghèo vượt khó và các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng"; Dự án "Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường", tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở khu vực biên giới… với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác, tổng trị giá trên 5 tỉ đồng.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, giai đoạn 2019-2024, BĐBP tỉnh Sơn La có 200 lượt tập thể, hơn 2.500 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và các bộ, ban hành khen thưởng.

Các đại biểu tham quan các sáng kiến trong huấn luyện của BĐBP tỉnh Sơn La. Ảnh: Vì Hiện

BĐBP tỉnh Sơn La xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh

Với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, sáng tạo, quyết thắng", giai đoạn 2024-2029, BĐBP tỉnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, tập trung vào các nội dung: Thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác trinh sát; công tác giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; bảo vệ biên giới; vận động quần chúng gắn với phát triển các mô hình giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên gới; triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vì Hiện

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh và đồng chí Lê Hồng Minh đã chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng BĐBP Sơn La đạt được trong giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, đề nghị, BĐBP tỉnh Sơn La tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, lối sống lành mạnh, xây dựng nội bộ trong sạch đoàn kết thống nhất; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Làm tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của các chuyên ngành, hướng vào mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua Quyết thắng, gương người tốt, việc tốt, phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng. Ảnh: Vì Hiện

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng" cho 1 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng BĐBP giai đoạn 2019-2024 và đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm.