Bất động sản Sơn La khởi sắc trở lại

Bất động sản Sơn La nhiều người quan tâm

Phiên đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng; phương thức đấu giá là trả giá lên. Quá trình đấu giá có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan nông nghiệp và môi trường, tư pháp, tài chính và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, đảm bảo tính trung thực, khách quan, đúng quy trình, trình tự, thủ tục.

Phiên đấu giá đã thu hút 330 khách hàng, với gần 1.000 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá 60 lô đất tại các khu dân cư, gồm: Khu tái định cư số 1, phường Chiềng Cơi; Khu dân cư Đại Thắng, tổ 2 phường Quyết Tâm; Khu dân cư tổ 12, phường Quyết Thắng và các thửa đất xen kẹt tại phường Quyết Tâm, Tô Hiệu, Chiềng Lề. Tổng diện tích trên 5.253m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị, các lô đất đấu giá có diện tích từ 58,5m2 - 153m2 với tổng giá khởi điểm trên 28,6 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại phiên đấu giá, khách hàng tập trung đông nhất vào khu tái định cư số 1, phường Chiềng Cơi. Các thửa đất tại khu vực này có diện tích nhỏ, dao động từ 58,5m2 - 66,9m2/thửa, song vị trí khu vực khá đắc địa nằm ở trung tâm thành phố, giá khởi điểm gần 480 triệu đồng – 625 triệu đồng, được đánh giá là khá phù hợp với thu nhập của người dân.

Thành phố Sơn La (Sơn La) vừa tổ chức đấu giá quyền sử dụng 60 lô đất tại các khu quy hoạch dân cư. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đại diện Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú cho biết: Phiên đấu giá nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân, khách hàng, trong đó có khách hàng ở thành phố, các huyện trên địa bàn tỉnh và cả tỉnh khác. Để đảm bảo phiên đấu giá diễn ra thành công, trong điều kiện Luật Đất đai 2024, Luật kinh doanh bất động sản 2023 với nhiều quy định mới, chúng tôi đã phối hợp với UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất ban hành tài liệu, xây dựng quy trình đấu giá mới nhất song vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định và đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, do phiên đấu giá có lượng hồ sơ lớn, chúng tôi đã xây dựng phương án, quy chế buổi đấu giá đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh tình trạng thông đồng, đội giá, thổi giá. Trước khi tiến hành đấu giá, UBND thành phố Sơn La đã tổ chức họp về công tác chuẩn bị và thông tin về buổi đấu giá. Quy chế đấu giá được thực hiện chặt chẽ, UBND thành phố đã bố trí cán bộ, lực lượng công an phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vòng ngoài. Phiên đấu giá diễn ra theo 3 lượt, mỗi lượt khoảng 20 thửa đất căn cứ từng khu vực, đảm bảo về thời gian và độ bảo mật thông tin.

Phiên đấu giá đã thu hút 330 khách hàng, với gần 1.000 hồ sơ đủ điều kiện. Ảnh: Văn Ngọc

Bất động sản Sơn La ngày càng khởi sắc

Kết thúc phiên đấu giá, có 45/60 thửa đất được đấu giá thành công, với tổng trúng đấu giá đạt 41,06 tỷ đồng, chênh 18,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm, góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách địa phương và phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2025, Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Sơn La sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá quyền sử dụng 88 thửa đất, là các lô đất đô thị thuộc Khu quy hoạch dân cư lô số 1A, phường Chiềng Cơi; Khu hạ tầng tiếp giáp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Chiềng Cơi; Khu quy hoạch đường 25m từ ngã tư Quyết Thắng bản Buổn đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, với tổng diện tích trên 15.600 m2.



Lý giải nguyên nhân thị trường bất động sản thành phố Sơn La trở nên khởi sắc hơn sau thời gian dài ảm đạm, tại cuộc họp về công tác chuẩn bị và thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố diễn ra chiều ngày 25/3, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La cho rằng, phiên đấu giá thu hút được đông đảo khách hàng là do giá khởi điểm được đưa ra phù hợp với thị trường, phù hợp với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình, thấp; không phải do tình trạng sốt đất ở địa phương.

thửa đất thuộc diện đấu giá tại Khu tái định cư số 1, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết, đây là lần đầu tiên phiên đấu giá tại thành phố có nhiều hồ sơ tham gia nhất từ trước đến nay. Việc phân khúc chính xác khách hàng là cách làm mới của thành phố, hướng tới đáp ứng nhu cầu thật sự về đất ở, phù hợp với điều kiện, thu nhập của người dân và cán bộ, viên chức.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Công điện, UBND tỉnh có các chỉ đạo để triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong công tác đấu giá đất.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo trên, UBND thành phố Sơn La đã thành lập Hội đồng giám sát việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch, phương án đấu giá đảm bảo sát thực tiễn địa phương; đặc biệt, quan tâm phòng ngừa, kiểm soát chặt để không phát sinh hiện tượng thông đồng, dìm giá, thổi giá hoặc những vi phạm khác trong công tác đấu giá đất.