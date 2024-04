"Báo Nông Thôn Ngày Nay là tờ báo hàng đầu, gắn kết chặt chẽ với tỉnh Sơn La, chung tay vì sự nghiệp xoá nghèo..." đó là phát biểu của đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, tại Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên, diễn ra ngày 26/4 tại TP. Sơn La.

40 năm Báo Nông thôn Ngày nay xuất bản số báo đầu tiên

Tham dự Lễ tri ân kỷ niệm niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024), về phía tỉnh Sơn La, có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đặc biệt tham dự sự kiện còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố đến từ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hoà Bình. Về phía Báo Nông thôn Ngày nay có các đồng chí: Lưu Quang Định, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay; Nguyễn Văn Hoài, Phó tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay cùng tập thế cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nông thôn Ngày Nay.

Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên, diễn ra ngày 26/4 tại TP. Sơn La. Ảnh: Viết Niệm

Trong những năm gần đây tỉnh Sơn La đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 tăng 0,75% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì; các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả. Hoạt động thương mại, công tác xúc tiến, kết nối tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm đạt được kết quả quan trọng.

Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh; năm 2023, tổng lượng khách đến Sơn La ước đạt 4.5 triệu lượt người, bằng 136,4% cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 158,2% cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh hiện có trên 3.400 doanh nghiệp doanh nghiệp, tăng 8,6%; 994 hợp tác xã, tăng 12,95% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu hút đầu tư được tập trung thực hiện, cấp mới 17 dự án với tổng vốn đăng ký 2.506,3 tỷ đồng. Đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,83%, vượt 0,83 điểm phần trăm so với kế hoạch.

Báo Nông thôn Ngày góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ tri ân, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Báo Nông thôn Ngày nay trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh nhấn mạnh, để có được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đóng góp hết sức nỗ lực và quý giá của các cơ quan truyền thông của Trung ương và của tỉnh, đã tích cực tuyên truyền về định hướng, kết quả triển khai thực hiện trong phát triển kinh tế và trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện cho tiếng nói của giai cấp nông dân Việt Nam, Báo Nông Thôn Ngày Nay đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả triển khai các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn; phát hiện, giới thiệu những mô hình mới về phát triển kinh tế để học tập nhân rộng, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những gương người tốt việc tốt; Cùng đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực, ủng hộ công tác phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Báo Nông Thôn Ngày Nay trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh. Ảnh: Viết Niệm

Đặc biệt, trên lĩnh vực tam nông, Báo Nông Thôn Ngày Nay với vai trò là tờ báo hàng đầu về nông dân – nông nghiệp – nông thôn, đã sát cánh cùng các tỉnh Tây bắc nói chung và Sơn La nói riêng; phản ánh chân thật và sinh động, kịp thời, nhanh, hay, đúng trúng vấn đề. Thiết thực góp phần chung tay với địa phương, tạo sự đồng thuận và đổi mới, hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực an sinh xã hội, Báo Nông Thôn Ngày Nay cũng là tờ báo hàng đầu, gắn kết chặt chẽ với tỉnh Sơn La, chung tay vì sự nghiệp xoá nghèo, vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục – đào tạo với tổng giá trị các chuyến từ thiện trong những năm gần đây lên tới hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể như: Xây dựng giúp các trường học nhiều khó khăn ở Sơn La 12 phòng lớp học tại các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mường La; xây dựng nhiều nhà Đại đoàn kết tại Bắc Yên, Mai Sơn; cấp học bổng, máy tính, chăn màn, quần áo, sách vở.

Trường Mầm non Xuân Nha (Vân Hồ, Sơn La) có 2 phòng học kiên cố do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xây dựng. Ảnh: Văn Ngọc

Báo Nông Thôn Ngày Nay tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Sơn La

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triên kinh tế xã hội, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng số trong lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quản lý chặt chẽ tài nguyên, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024). Ảnh: Viết Niệm

"Mong rằng, trong thời gian tới, với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương trợ; Báo Nông Thôn Ngày Nay tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh Sơn La; giúp Sơn La quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thu hút nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nói.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho tập thể, các cá nhân Văn phòng Đại diện Khu vực Tây Bắc/Nông Thôn Ngày Nay có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền của tỉnh Sơn La. Ảnh: Viết Niệm

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen cho Văn phòng Đại diện Tây Bắc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng Khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình tặng Bằng khen cho Văn phòng Đại diện khu vực Tây Bắc, 9 cá nhân thuộc Văn phòng đại diện Tây Bắc đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhân kỉ niệm 40 năm ngày Báo Nông thôn ngày nay xuất bản số báo đầu tiên.