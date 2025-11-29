Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ, hoàn thành và vượt 18/25 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các mô hình, phong trào thi đua được duy trì và phát triển, góp phần tích cực vào kết quả chung của tỉnh.

Toàn tỉnh xây dựng trên 2.300 công trình, phần việc, hỗ trợ 1.850 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, trong đó có trên 500 mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định.

Mô hình “Mẹ đỡ đầu” nhận đỡ đầu trên 300 trẻ em khó khăn; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 78%; 100% cơ sở Hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tiếp tục xây dựng Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Phấn đấu hàng năm 100% Hội LHPN cấp xã, phường thực hiện vận động, hỗ trợ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; đến năm 2030 có trên 90% hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; 100% Hội cấp tỉnh, xã và trên 80% hội viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế…

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Hội Liệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai ở miền Trung và Tây nguyên. Ảnh: Mùa Xuân.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng cho sự trường tồn, phát triển của dân tộc.

Với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, phụ nữ Việt Nam đã và đang vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực học tập, lao động, công tác, tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực hết mình, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng cũng như sự phát triển của tỉnh.

Bà Âu Thị Mai được chỉ định Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Mùa Xuân.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị Hội LHPN tỉnh bám sát 10 định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Hội LHPN Việt Nam và phong trào Phụ nữ tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ để mỗi phụ nữ có thể vững vàng, tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, cần đầu tư thỏa đáng cho nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Tuyên Quang thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên; phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, thích ứng hiệu quả với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN các cấp; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cần gắn với các phong trào phụ nữ để tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao các Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Hoàng Tuyến - Văn Long.

Tại Đại hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định 55 nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới, chỉ định Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội; chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Bà Âu Thị Mai được chỉ định Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025 – 2030.