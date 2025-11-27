Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Khát vọng vươn mình từ sức mạnh đại đoàn kết

Trong không khí phấn khởi của những ngày cuối năm 2025, Hội trường lớn Tỉnh ủy (tại phường Hà Giang 1) chứng kiến sự hội tụ của 280 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 229.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Tuệ Linh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội còn vinh dự đón tiếp đồng chí Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.



Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh tính chất đặc biệt của Đại hội lần này. Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập hai địa phương, là biểu tượng cho khối đại đoàn kết, nơi hội tụ niềm tin và khát vọng của nông dân.

Nhìn lại giai đoạn 2023-2025, dù đối mặt với nhiều thách thức và biến động về cơ cấu tổ chức, công tác Hội và phong trào nông dân Tuyên Quang vẫn đạt được những con số "biết nói". Nổi bật là công tác phát triển hội viên với hơn 7.400 người được kết nạp mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng với gần 49.000 hộ đạt danh hiệu các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Đặc biệt, "làn gió" chuyển đổi số đã thực sự thấm sâu vào đời sống nông nghiệp nơi đây. Với 90% hội viên được quản lý bằng phần mềm và kết nối qua Nền tảng số Nông dân Việt Nam, Tuyên Quang đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc xây dựng hình ảnh người nông dân 4.0.



Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã xác định hướng đi chiến lược với 2 khâu đột phá: Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị. Nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là kỹ năng số.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gợi mở những định hướng quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải khơi dậy khát vọng phát triển, thực hiện tốt "3 tiên phong": Tiên phong thoát nghèo và làm giàu; Tiên phong xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, văn minh; Tiên phong phát triển nông nghiệp xanh bền vững và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham gian hàng trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu Hội Nông dân tỉnh phải thực sự trở thành "cầu nối" vững chắc trong mối liên kết "4 nhà" (Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp).

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, biên giới và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa sản phẩm OCOP trở thành "đại sứ" thương hiệu của kinh tế nông thôn Tuyên Quang mới.



Lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại Đại hội, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại miền Trung và Tây Nguyên, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay tại Đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp được hơn 66 triệu đồng.

Hành động này, cùng với những kết quả trong công tác an sinh xã hội nhiệm kỳ qua (xóa 655 nhà tạm, hỗ trợ hàng nghìn ngày công khắc phục bão Yagi...), một lần nữa khẳng định phẩm chất tốt đẹp của giai cấp nông dân: Cần cù trong lao động, nhân văn trong cuộc sống.



Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Đại hội đã thống nhất cao với Đề án nhân sự, theo đó Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa I gồm 55 đồng chí. Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp tiếp tục được tín nhiệm chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Với 10 chỉ tiêu trọng tâm đầy thách thức nhưng cũng rất cụ thể – như phấn đấu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 10%/năm, thành lập mới 05 doanh nghiệp nông nghiệp, và 100% cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin – Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ.

Tuyên Quang (sau sáp nhập) đang đứng trước vận hội mới. Và từ Đại hội này, người nông dân Tuyên Quang đã sẵn sàng tâm thế để không chỉ là chủ thể của quá trình sản xuất, mà còn là chủ nhân của nông thôn mới, vững bước trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc.