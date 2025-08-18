Ăn khoai tây có làm tăng nguy cơ tiểu đường?

Ảnh hưởng của khoai tây đến đường huyết

Giống các thực phẩm giàu tinh bột khác, khoai tây có thể làm đường máu tăng cao sau khi ăn. Người khỏe mạnh có insulin giúp đưa đường vào tế bào tạo năng lượng. Nhưng ở bệnh nhân tiểu đường, quá trình này kém hiệu quả, khiến đường huyết duy trì ở mức cao, lâu dài có thể gây biến chứng tim mạch, suy thận, tổn thương thần kinh hoặc mất thị lực.

Do đó, khẩu phần carbohydrate hàng ngày của người bệnh thường được giới hạn chặt chẽ, dao động từ 20-150 gam tùy từng trường hợp.

Hàm lượng tinh bột trong khoai tây

Tùy cách chế biến, lượng carbohydrate trong 80 gam khoai tây có thể khác nhau: khoai luộc chứa khoảng 15,7 gam, khoai nướng 13,1 gam, khoai chiên lên tới 36,5 gam. Một củ khoai nhỏ 170 gam có khoảng 30 gam tinh bột, tương đương gần 1 bát cơm.

Cách ăn khoai tây an toàn

Phương pháp chế biến ảnh hưởng lớn đến chỉ số đường huyết. Khoai chiên hay nghiền dễ làm tăng đường máu nhanh. Ngược lại, khoai để nguội sau khi nấu sẽ hình thành tinh bột khó tiêu, giúp giảm chỉ số đường huyết. Các món salad khoai tây hoặc khoai nấu nguyên vỏ, ăn kèm với thực phẩm giàu protein và chất béo, được xem là an toàn hơn so với khoai chiên.

Dù vậy, người bệnh cũng cần chú ý đến tổng lượng calo, bởi các món ăn kết hợp phô mai hay dầu mỡ có thể khiến cân nặng tăng không kiểm soát.

Rủi ro khi ăn nhiều khoai tây

Một nghiên cứu trên hơn 70.000 người cho thấy, ăn ba khẩu phần khoai tây luộc, nghiền hoặc nướng mỗi tuần làm tăng 4% nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Với khoai chiên, con số này lên tới 19%. Ngoài ra, khoai chiên còn chứa nhiều chất béo bão hòa, dễ dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Những lựa chọn thay thế

Người bệnh có thể chọn các loại củ quả khác ít tinh bột và có chỉ số đường huyết thấp hơn như cà rốt, củ cải tây, súp lơ, bí đỏ, bí đao hoặc khoai môn để thay thế khoai tây. Một nguyên tắc quan trọng là nên dành ít nhất một nửa khẩu phần ăn cho các loại rau không chứa tinh bột như bông cải xanh, rau lá xanh, cà chua, dưa chuột…

Như vậy, người tiểu đường vẫn có thể ăn khoai tây, nhưng cần chú ý lượng vừa phải, chọn giống khoai phù hợp và chế biến đúng cách. Đặc biệt, nên hạn chế khoai chiên và tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn để kiểm soát đường huyết tốt hơn.