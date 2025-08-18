Phần thịt lợn được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", nhiều người không biết còn chê

Chúng ta thường được khuyên ăn ít nhất 5 khẩu phần trái cây và rau củ một ngày để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu. Tuy nhiên, có một sản phẩm từ động vật được đánh giá là lành mạnh hơn rất nhiều loại rau củ, báo Anh Surrey Live đưa tin.

Surrey Live cho biết trong danh sách 100 thực phẩm lành mạnh nhất thế giới của BBC, mỡ lợn đứng ở vị trí thứ 8 về giá trị dinh dưỡng. Với điểm số dinh dưỡng là 73 trên 100, mỡ lợn đã đạt điểm cao hơn 92 loại thực phẩm khác, trong đó có đậu Hà Lan, bắp cải tím, cà chua, cá thu, xà lách, cam và khoai lang.

Thực tế, mỡ lợn là thực phẩm rất quen thuộc với người Việt Nam. Từ xa xưa, người Việt đã dùng mỡ lợn để làm các món xào hay chiên rán. Tuy nhiên, ít ai biết mỡ lợn còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, lương y, BSCK2. Trần Ngọc Quế - Chủ tịch Hội Đông y Quảng Bình cho biết, thành phần trong mỡ lợn có axit béo bão hòa (khoảng 40% chất béo bão hòa, 50% chất béo không bão hòa đơn và khoảng 10% chất béo không bão hòa), có nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Mỡ lợn có nhiều vitamin D, thúc đẩy sự hấp thụ canxi của cơ thể. Lượng vitamin D trong mỡ lợn có tác dụng giúp cải thiện chức năng tim mạch, duy trì sức khỏe của phổi và hô hấp, tăng cường chức năng cơ bắp, giúp cơ thể phòng chống nhiễm trùng. Ngoài ra, mỡ lợn còn tham gia cấu tạo màng tế bào thần kinh, sản xuất hormone, kể cả hormone sinh dục…

Nếu con người không sử dụng mỡ lợn trong thời gian dài, cơ thể sẽ khó hấp thu vitamin A dẫn đến thiếu hụt vitamin A làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về xương, rối loạn nội tiết tố gây suy nhược cơ thể, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Mỡ lợn lại có khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh, giúp làm bền thành mao mạch, phòng ngừa tốt tình trạng xuất huyết não, đột quỵ.

Ảnh minh hoạ.

Việc bổ sung vào bữa ăn hàng ngày có tỉ lệ mỡ lợn hợp lý, duy trì thực đơn đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi và kết hợp đầy đủ các nhóm thực phẩm dinh dưỡng hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người cao tuổi, người bị các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu... thì nên kiêng hay hạn chế ăn mỡ lợn.

Người bình thường nên cân bằng cả dầu và mỡ trong chế độ ăn, tỉ lệ phối hợp lý tưởng nhất giữa dầu thực vật và mỡ động vật trong bữa ăn là 50:50.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi nên ăn mỡ và dầu ở tỉ lệ 70:30; từ trên 1 tuổi ăn tỉ lệ mỡ và dầu tỉ lệ 50:50; nên cân đối lượng chất béo trong bữa ăn hàng ngày, đặc biệt đối với trẻ em dưới 1 tuổi, chất béo chiếm 40-50% năng lượng khẩu phần ăn, trẻ 1-3 tuổi chất béo chiếm 35-40% năng lượng khẩu phần ăn, trẻ đến 10 tuổi là 30-35%, trẻ trên 10 tuổi và người trưởng thành là 20-25% năng lượng khẩu phần ăn, Lương y, BSCK2. Trần Ngọc Quế cho biết.

Theo quan niệm của Đông y, mỡ lợn có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng lương huyết nhuận táo, hành thủy tán phong, giải độc. Mỡ lợn không chỉ là thực phẩm để xào, rán, nấu các món ăn hàng ngày mà còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt.

Lương y, BSCK2. Trần Ngọc Quế khẳng định: "Mỡ lợn nếu được chế biến đúng cách, đảm bảo mỡ sạch, nguyên chất sẽ cung cấp nguồn chất béo phong phú với lượng calo cao cho cơ thể và chữa được nhiều chứng bệnh".

Mỡ lợn có thể chữa được nhiều chứng bệnh như: Người thiếu máu, chóng mặt, suy dinh dưỡng, tóc gãy rụng, tóc bạc sớm, táo bón, tay chân nứt nẻ, phụ nữ sau sinh…

-Liều lượng thích hợp

Mỡ lợn tốt nhưng chỉ nên dùng vừa phải. Xét về góc độ bảo vệ tim mạch, mỡ lợn không thích hợp để ăn quá nhiều vì chất béo bão hòa chiếm hơn 40%. Việc hấp thụ nhiều chất béo bão hòa trong thời gian dài có thể làm tăng triglyceride và cholesterol mật độ thấp trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và tăng đường huyết.

-Chú ý nhiệt độ khi đun mỡ lợn

Để chế biến mỡ lợn, các bà nội trợ thường thái nhỏ và rán lên. Chuyên gia lưu ý cần kiểm soát nhiệt độ đun nóng trong quá trình rán mỡ. Không đun bằng lửa quá lớn vì có thể gây cháy, khiến mỡ có màu không đẹp và mùi khét. Bên cạnh đó, mỡ lợn rán cháy sẽ chứa các chất gây ung thư như acrylamide, benzopyrene và heterocyclic amines. Cách dùng mỡ lợn đúng là rán với nhiệt độ vừa phải, không rán đến lúc tóp mỡ có màu vàng sậm.

-Bảo quản mỡ lợn đúng cách

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn có thể bảo quản trong tủ lạnh hoặc bên ngoài nơi thoáng mát, nhưng cần đậy kín để tránh thu hút ruồi bọ. Các bà nội trợ cũng chỉ nên sử dụng mỡ lợn trong tối đa 3 tháng. Quá thời gian này, mỡ lợn có thể biến chất, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tóm lại, cách dùng mỡ lợn quyết định việc nó tốt hay xấu đối với sức khỏe. Hoàn toàn không sử dụng hay sử dụng quá nhiều đều là sai lầm. Hãy dùng mỡ lợn liều lượng thích hợp và đúng cách để tận dụng lợi ích của nó.



