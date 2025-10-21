7 tác dụng 'vàng' của việc uống nước đỗ đen rang, lưu ý đặc biệt khi dùng thứ nước này

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Vũ Duy Thành cho biết, theo y học cổ truyền, đỗ đen có vị ngọt, tính bình hoặc hơi hàn (lạnh). Tuy nhiên, khi được rang lên, tính hàn của đỗ đen sẽ giảm bớt, trở nên ôn ấm hơn. Nước đỗ đen quy vào các kinh Tỳ, Thận và Can, tác dụng chính là bổ thận, tỳ và dưỡng can.

Uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Việc rang đỗ đen trước khi nấu nước uống không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon mà còn giúp phát huy tối đa công dụng.

Dưới đây là những lợi ích của nước đỗ đen rang với sức khoẻ:

- Bổ thận, tráng dương: Thận trong Đông y được coi là gốc của tiên thiên, chủ về tàng tinh, sinh tủy, quyết định sự phát triển và lão hóa của cơ thể.

Nước đỗ đen rang màu đen, theo học thuyết Ngũ hành, màu đen ứng với hành Thủy, có quan hệ mật thiết với tạng Thận.

Do đó, uống nước đỗ đen rang có tác dụng bổ thận âm, hỗ trợ làm đen râu tóc, mạnh gân cốt, giảm đau lưng mỏi gối và các chứng ù tai, chóng mặt do thận hư.

- Kiện tỳ, trừ thấp: Tỳ vị hư yếu dẫn đến việc vận hóa thức ăn và thủy thấp bị đình trệ, gây ra các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, cơ thể nặng nề. Nước đỗ đen rang giúp kiện tỳ, tăng cường chức năng tiêu hóa, đồng thời tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải bớt thủy thấp, giảm phù thũng.

- Dưỡng Can, sáng mắt: Can trong Đông y chủ về tàng huyết và điều tiết lượng máu trong cơ thể. Can huyết đầy đủ thì mắt sẽ sáng, gân cơ dẻo dai. Nước đỗ đen rang có tác dụng bổ huyết, dưỡng can, từ đó giúp cải thiện thị lực, giảm các chứng mờ mắt, khô mắt.

- Thanh nhiệt, giải độc: Mặc dù được rang để giảm bớt tính hàn, nước đỗ đen vẫn có khả năng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Nó giúp làm mát từ bên trong, giảm mụn nhọt, rôm sảy do nhiệt độc gây ra.

- Hoạt huyết, thông kinh lạc: Nước đỗ đen rang còn có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, từ đó giảm các chứng đau nhức cơ xương do huyết ứ.

Nước đỗ đen rang là thức uống lành mạnh tốt cho sức khoẻ

- Làm đẹp da, đen tóc: Đỗ đen chứa các chất chống oxy hóa và vitamin, giúp làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp da.

- Giảm cân an toàn: Nước đỗ đen rang có thể hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn.

Lưu ý khi dùng nước đỗ đen

Ngoài vấn đề uống nước đỗ đen có tốt cho thận không thì khi sử dụng loại nước này bạn cũng cần lưu ý:

- Không uống nước đỗ đen khi cơ thể bị cảm lạnh vì đậu đen có tính hàn, dễ gây tiêu chảy do lạnh bụng và làm cho tình trạng cảm lạnh trầm trọng hơn.

- Không uống nước đỗ đen nếu đang tiêu hóa kém.

- Không dùng nước đỗ đen để uống thay nước lọc để tránh làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

- Không dùng nước đỗ đen để uống thuốc vì nó làm cản trở quá trình hấp thụ chất trong thuốc, khiến thuốc bị giảm tác dụng và thậm chí còn gặp phải tác dụng phụ.

- Không uống nước đỗ đen cùng với canxi, kẽm và sắt vì đậu đen có nhiều phytate có thể làm giảm hấp thu khoáng chất.