Uống nước mướp đắng vào buổi sáng, 6 tác dụng 'vàng' mà không phải ai cũng biết

Tác dụng của mướp đắng

Quả mướp đắng là nguyên liệu được dùng để chế biến thành nhiều món ăn với hương vị hấp dẫn. Không chỉ vậy, đây còn là loại quả có đem lại các tác dụng tốt với sức khỏe.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, mướp đắng (khổ qua) là loại quả ăn được có vị đắng. Trong thành phần của loại thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin (C, B1, B12,...), canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten.

Các tác dụng nổi bật của mướp đắng có thể kể đến:

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường type 2

Giảm cholesterol trong máu

Tăng cường hệ miễn dịch

Hỗ trợ giảm cân

Tốt cho làn da Giảm tình trạng táo bón

Uống nước mướp đắng vào buổi sáng có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang THS chỉ ra những lợi ích của việc uống nước mướp đắng vào buổi sáng như sau:

Uống nước mướp đắng vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Nước ép mướp đắng cung cấp chất dinh dưỡng

Nước ép mướp đắng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một ly nước ép mướp đắng chứa vitamin C, A và một số vitamin B. Thêm vào đó, mướp đắng cũng giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa

Uống nước ép mướp đắng khi bụng đói có thể cải thiện đáng kể quá trình tiêu hóa. Nước ép hoạt động như một chất giải độc tự nhiên, giúp làm sạch gan và cải thiện sản xuất mật; hỗ trợ tiêu hóa chất béo và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh.

Những người đang có các vấn đề về tiêu hóa có thể bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ép mướp đắng.

Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của nước ép mướp đắng là khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu. Loại nước ép này chứa các hợp chất như charantin và polypeptide-P, bắt chước insulin, giúp hạ lượng đường máu.

Đối với những người bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ cao tăng đường máu, việc kết hợp nước ép mướp đắng vào thói quen buổi sáng có thể là cách tự nhiên để kiểm soát tình trạng bệnh.

Hỗ trợ giảm cân

Nước ép mướp đắng ít calo và nhiều chất xơ giúp no bụng và kiềm chế cơn thèm ăn… rất hiệu quả cho những người muốn giảm cân. Bên cạnh đó, các hợp chất trong mướp đắng có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng thêm tác dụng giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nước ép mướp đắng không chỉ có lợi cho sức khỏe bên trong mà còn thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm có trong nước ép mướp đắng có thể giúp giảm mụn trứng cá và các vấn đề về da khác.

Sử dụng nước ép mướp đắng thường xuyên có thể giúp da sáng hơn, thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng như bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

Giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một lợi ích quan trọng khác của việc uống nước ép khổ qua hằng ngày là tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Nước ép mướp đắng giúp hạ thấp mức cholesterol, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hàm lượng kali trong khổ qua cũng giúp điều hòa huyết áp, khiến nó trở thành một thức uống thân thiện với tim.

Tăng cường mức năng lượng

Bắt đầu ngày mới bằng nước ép mướp đắng có thể cung cấp năng lượng giúp cơ thể luôn năng động và tỉnh táo. Các chất dinh dưỡng trong nước ép mướp đắng có thể giúp chống lại sự mệt mỏi và cải thiện sức bền tổng thể. Đối với những người có lối sống bận rộn, việc kết hợp loại nước ép này có thể là một cách tự nhiên để tăng năng suất trong suốt cả ngày.

Mặc dù nước ép mướp đắng có vị đắng mạnh, nhưng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại khiến loại nước này rất đáng để đưa vào thói quen hàng ngày. Tuy nhiên, đối với những người mới làm quen với nước ép mướp đắng, có thể bắt đầu bằng cách trộn với các thành phần khác như chanh, gừng hoặc mật ong để che đi vị đắng.