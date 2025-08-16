5 thức uống quen thuộc tốt cho thận và loại bỏ độc tố

Thận là cơ quan đảm nhận những vai trò quan trọng đối với cơ thể. Bất kỳ nguyên nhân nào khiến chức năng thận bị suy yếu cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Theo Time of India, dưới đây là 5 loại thức uống quen thuộc giúp thận khỏe mạnh với cách làm khá đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Thận là bộ phận quan trọng có chức năng lọc máu đi nuôi khắp cơ thể (Ảnh: Hindujahospital)

Nước lọc

Không cần gì quá cầu kỳ, nước lọc đơn giản vẫn là lựa chọn hàng đầu. Nó là thức uống thân thiện nhất với thận. Nước giúp thải độc tố, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm nguy cơ sỏi thận.

Tuy nhiên, duy trì đủ nước không có nghĩa là uống một cách mù quáng. Nhu cầu nước thay đổi tùy theo từng thể trạng cơ thể, khí hậu và mức độ hoạt động. Điều quan trọng nhất là bạn nên uống một cách hợp lý, đúng cách.

Sữa thực vật (không đường)

Các loại sữa thực vật không đường cũng là một trong những sự lựa chọn tốt cho thận của bạn, đặc biệt nếu bạn đang cần kiểm soát lượng kali và phốt pho. Sữa hạnh nhân hoặc sữa dừa không đường có hàm lượng kali và phốt pho thấp, có thể tốt cho thận hơn sữa từ động vật, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh thận.

Sữa ít béo (vừa phải)

Sữa ít béo chứa nhiều canxi, vitamin D, magiê và kali. Sữa bò ít béo có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh thận ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính (CKD). Tuy nhiên, nó cũng chứa kali và phốt pho, vì vậy uống với lượng vừa phải là yếu tố then chốt.

Cà phê và trà xanh (nhẹ và không đường)

Nghiên cứu cho thấy rằng uống cà phê đen ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Chỉ cần lưu ý uống dưới ba tách mỗi ngày và tránh các loại cà phê có đường hoặc kem.

Không chỉ cà phê đen, trà xanh giàu chất chống oxy hóa, có thể làm chậm tổn thương thận và giúp ngăn ngừa sỏi thận, đặc biệt khi dùng mà không có chất phụ gia.

Nước ép nam việt quất

Một số loại nước ép như nước ép nam việt quất hoặc nước ép táo không đường, khi uống điều độ, có thể hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và thận, có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Chúng cũng cung cấp các chất chống oxy hóa thân thiện với thận. Tuy nhiên, hãy chọn các phiên bản ít hoặc không đường để tốt hơn cho sức khỏe tổng thể.







