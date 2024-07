Xuất khẩu nghêu sang châu Âu có xu hướng phục hồi

Sau khi sụt giảm liên tục trong năm 2023 và quý I⁄2024, xuất khẩu (XK) nghêu của Việt Nam sang EU bước sang quý II⁄2024 có xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá trị XK vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Việt Nam XK chủ yếu là nghêu luộc đông lạnh sang các nước EU, chiếm 69% tổng giá trị XK, còn lại là thịt nghêu đông lạnh.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị XK nghêu sang EU trong tháng 4 và tháng 5 tăng liên tục ở mức 19% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, giá trị XK sang thị trường này tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 26 triệu USD, tuy nhiên vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm 2022.

Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha đang là 3 thị trường NK nhiều nhất nghêu của Việt Nam, chiếm 90% tổng giá trị XK nghêu sang khối thị trường này. So với 5 tháng đầu năm 2023, XK sang Tây Ban Nha và Italy tăng, trong khi XK sang Bồ Đào Nha giảm.

Đáng chú ý trong số các nước EU, Tây Ban Nha là thị trường có xu hướng tăng NK nghêu liên tục trong 5 tháng đầu năm 2024. XK sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 10 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện có hơn 20 doanh nghiệp tham gia XK nghêu sang thị trường EU. Theo các doanh nghiệp, nhu cầu đối với nhuyễn thể tại thị trường EU đang có xu hướng hồi phục sau lạm phát. Bên cạnh đó, việc nghêu Bến Tre tiếp tục được chứng nhận MSC sẽ là cơ hội cho Việt Nam gia tăng XK sang thị trường này.