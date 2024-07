Giá lợn hơi biến động, giảm rải rác từ Bắc vào Nam

Giá lợn hơi hôm nay 09/07/2024 biến động, giảm vài nơi. Tháng 6/2024, giá lợn hơi của ta giảm nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tiêu thụ đang ở giai đoạn thấp điểm, xuống dưới 70.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 09/07/2024 biến động, giảm vài nơi. Miền Bắc giảm 1 giá tại Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Hải Dương; thu mua lần lượt giá 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung tương đối ổn định, trung bình đạt 63.400 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hạ nhiệt - giảm ở Vũng Tàu và Lâm Đồng, về cùng mốc 66.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại dao động quanh mức 65.700 đồng/kg.

Giá lợn hơi của Công ty C.P Việt Nam ở mức 67.000-68.000 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 65.600 đồng/kg, tăng so với ngày hôm qua.

Theo Cục Chăn nuôi, trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi lây lan tại một số địa phương nên giá lợn hơi đi xuống, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngưng tái đàn. Trong khi đó, nhìn chung, nguồn cung thịt trên thị trường trong nước không có biến động lớn, đặc biệt là nguồn cung các mặt hàng thiết yếu luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Trong dự báo mới nhất, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ước tính sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2024 sẽ giảm 0,9% so với năm 2023 chủ yếu là do sự sụt giảm ở châu Á trong đó Trung Quốc giảm mạnh.

Giá lợn hơi Trung Quốc cũng tăng mạnh trong những tuần gần đây. Giá vào cuối tháng 6/2024 ở mức khoảng 18,4 nhân dân tệ/kg, tăng từ mức 16,7 nhân dân tệ/kg vào cuối tháng 5/2024, nguyên nhân do giá lợn cai sữa tăng cao đã đẩy giá lợn hơi tăng.

Trong những tháng còn lại của năm, giá được dự đoán sẽ biến động nhiều hơn với xu hướng tích cực do nguồn cung vẫn khan hiếm và dự kiến mức tiêu thụ tương đối ổn định.

Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2024 giảm. Khối lượng thịt lợn không bao gồm nội tạng đã giảm 48% so với cùng kỳ, xuống còn 423 nghìn tấn – mức thấp nhất được ghi nhận kể từ khi dịch ASF bùng phát vào năm 2018. Tuy nhiên, khối lượng nội tạng nhập khẩu tiếp tục tăng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, lên 474 nghìn tấn.

Tồn kho sản phẩm đông lạnh trong nước tăng cao do đó lượng nhập khẩu giảm. Chính phủ Trung Quốc dự trữ thịt lợn đông lạnh để đảm bảo ổn định nguồn cung và giá cả.

Nhập khẩu thịt lợn về Việt Nam tăng trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp

Trong nước, tháng 6/2024, giá lợn hơi của ta giảm nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tiêu thụ đang ở giai đoạn thấp điểm, xuống dưới 70.000 đồng/kg. Giá lợn hơi có thể duy trì ở mức hiện nay cho đến cuối năm 2024 do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vừa mới bắt đầu tái đàn sau đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2023 và ít nhất đến tháng 12 tới mới có nguồn cung mới ra thị trường.

Hiện giá lợn hơi tại một số tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 63.000-69.000 đồng/kg. Cụ thể, ngày 28/6/2024, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 67.000-69.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi tại miềnTrung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 63.000-67.000 đồng/kg, giảm từ 2.000-4.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 66.000-68.000 đồng/kg, giảm1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Tháng 5/2024, Việt Nam nhập khẩu 76,12 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với trị giá 139,96 triệu USD, tăng 32,1%về lượng và tăng 28,6% về trị giá so với tháng 5/2023. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, ViệtNam nhập khẩu 304,85 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 596,93 triệu USD, tăng 29% về lượng và tăng 25,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng nhập khẩu thịt lợn tăng trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp. Trong tháng 5/2024, Việt Nam nhập khẩu 11,33 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 25,19 triệu USD, tăng 29,9% về lượng và tăng 11% về trị giá so với tháng 5/2023; Giá trung bình nhập khẩu đạt 2.223 USD/tấn, giảm 14,5% so với tháng 5/2023.

Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 16 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil, Nga, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Hà Lan… Trừ Nga, lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường còn lại đều tăng mạnh so với tháng 5/2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 30,7 nghìn tấn, trị giá 68,57 triệu USD, tăng 3,9% về lượng, nhưng giảm 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga, Đức và Hà Lan giảm mạnh; trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Brazil, Canada và Hoa Kỳ tăng.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

