Xuất khẩu cá tra vẫn “giữ được phong độ”, kỳ vọng nhu cầu hồi phục ở các thị trường tiêu thụ lớn

Đà tăng trưởng XK cá tra vẫn “giữ được phong độ” trong tháng 7 năm 2024 mặc dù các rào cản và khó khăn. Các tháng cuối năm khi mùa lễ hội và các kỳ nghỉ tới, lượng đơn đặt hàng cá tra từ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam đạt hơn 184 triệu USD, tăng 29% so với tháng 7⁄2023. Lũy kế XK 7 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu sản phẩm, XK cá tra GTGT tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 30% trong 7 tháng đầu năm nay, với giá trị đạt hơn 21 triệu USD. XK cá tra khô và sản phẩm cá tra đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, bong bóng,...) đạt gần 200 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá trị XK sản phẩm chủ lực của cá tra Việt Nam (phi lê đông lạnh) trong 7 tháng đầu năm nay đạt 881 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường tiêu thụ, Trung Quốc & Hồng Kông vẫn tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam. XK cá tra sang thị trường này trong tháng 7/2924 đạt 55 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. 7 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang Trung Quốc & Hồng Kông đạt 313 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm trong tháng 2 và tháng 3/2024.

XK cá tra Việt Nam sang Trung Quốc & Hồng Kông trong tháng 7/2024 cho thấy sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng này có thể được duy trì trong nửa cuối năm 2024 nhờ vào sự phục hồi nhu cầu, cải thiện chất lượng sản phẩm, và các chiến lược thương mại thành công. Tuy nhiên, ngành xuất khẩu cần tiếp tục theo dõi và điều chỉnh theo các yếu tố tác động để duy trì và mở rộng thị trường.

XK cá tra sang Mỹ trong tháng 7/2024 đạt 31 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế XK cá tra 7 tháng đầu năm nay sang Mỹ đạt 190 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối thị trường CPTPP là điểm đến lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam, với giá trị XK trong tháng 7/2024 đạt 28 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 7/2024, XK cá tra sang khối thị trường CPTPP đạt 155 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Mexico là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam trong khối CPTPP, với gần 10 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ.

Tháng 7/2024, XK cá tra sang EU đạt 14 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK cá tra 7 tháng đầu năm nay sang thị trường này đạt 99 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Hà Lan mặc dù vẫn dẫn đầu trong khối về tiêu thụ cá tra Việt Nam, tuy nhiên, giá trị XK sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm nay vẫn chứng kiến giảm 4% so với cùng kỳ, chủ yếu là do sụt giảm trong tháng 2 và tháng 5/2024.

Sự tăng trưởng khả quan của xuất khẩu cá tra trong tháng 7/2024 cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế.

Kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng tốc độ tăng trưởng chậm. Giá cả lương thực, năng lượng và chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao khiến lạm phát toàn cầu dù có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng áp lực giá cả vẫn tiếp tục gia tăng, chưa về mức mục tiêu mà các quốc gia mong muốn và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Các cuộc xung đột, điểm nóng tiếp tục diễn ra, không loại trừ nguy cơ leo thang, gây bất ổn đối với an ninh thế giới. Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ở thế giằng co quyết liệt trên thực địa, triển vọng đàm phán vẫn rơi vào bế tắc khi không có sự thoả hiệp, nhượng bộ nào giữa hai bên, khiến các chi phí vận tải tiếp tục tăng cao, gây khó khăn cho XK thủy sản Việt Nam, trong đó có cá tra.

