Xây dựng Tả Van trở thành “Khu du lịch cộng đồng tiêu biểu” của Lào Cai

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tả Van lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Trong 2 ngày (4 và 5-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tả Van lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 chính thức diễn ra. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ các xã, phường thuộc khu vực Sa Pa và 162 đại biểu chính thức đại diện cho gần 600 đảng viên đến từ 39 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.



Các. đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tả Van lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ 03 xã cũ đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Công tác phát triển Đảng viên đạt kết quả ấn tượng, trung bình mỗi năm kết nạp thêm 5% tổng số Đảng viên, với trên 90% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về phát triển kinh tế, xã Tả Van đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tả Van lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ với 314 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tổng lượt khách du lịch đến địa bàn đạt 1,55 triệu lượt/năm.

Xã Tả Van là một trong những địa phương di sản văn hóa vật thể, với 2 di tích danh thắng cấp Quốc gia là Ruộng bậc thang, Bãi đá cổ và 2 di tích danh thắng cấp tỉnh đã được công nhận là Thác Cát Cát và Đỉnh Fansipan.

Du lịch Tả Van luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Mùa Xuân.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tả Van quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Tả Van đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển theo hướng “xanh - bản sắc - hạnh phúc”, hoàn thành xã Nông thôn mới vào năm 2030.

Đây không chỉ là một mục tiêu, mà còn là khát vọng vươn lên của một vùng đất giàu tiềm năng, nơi ý Đảng, lòng dân hòa quyện, tạo nên những dấu ấn phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Trong một thời gian rất ngắn, Đảng bộ xã Tả Van đã tích cực, chủ động hoàn thành toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong thời gian diễn ra Đại hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Với khi thế và niềm tin mới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tả Van sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, xây dựng xã Tả Van phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sôi nổi tham gia thảo luận, tham luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực vào phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của xã Tả Van trong nhiệm kỳ mới ; thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, trách nhiệm cao. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tả Van lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tả Van, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Quỳnh.

Xã Tả Van mới được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất ba xã Mường Hoa, Hoàng Liên, Tả Van (cũ) hợp nhất thành xã Tả Van mới. Hiện toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 158,5 km2, gồm 23 thôn, quy mô dân số 18.636 người.



Từ một vùng đất với nhiều khó khăn, Tả Van hôm nay đã mang dáng vóc của một xã nong thôn mới đang trên đà phát triển toàn diện, năng động và giàu bản sắc.