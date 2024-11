Xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững

Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV diễn ra vào sáng nay (17/11).

Video: Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV diễn ra vào sáng nay (17/11), đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã có bài phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã chủ động, quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm vượt dự toán Trung ương giao. Ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá và ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Các hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế. Quy mô, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng phát triển, khẳng định được vai trò, vị thế và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; thực hiện tốt công tác hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, đến nay toàn tỉnh đã có 10/12 huyện, thành phố hoàn thành việc xóa nhà tạm, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện và nâng cao; diện mạo nông thôn đã có những thay đổi tích cực.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài được duy trì, phát triển. Mối Quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng và quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm triển khai có hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên.

Những kết quả quan trọng đạt được trong những năm qua đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh; sự đồng lòng và quyết tâm vượt khó, vươn lên cộng đồng các doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.



Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc, coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số là trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo lý truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc ta đã nói: "Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" và người dạy: Đồng bào các dân tộc Việt Nam là con một nhà, cây một cội. Do vậy, cần phải đoàn kết: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" tất cả vì một nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: "Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của nước ta".

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc; được tiến hành tổ chức từ cấp huyện, thành phố đến tỉnh đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị, trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và của tỉnh trong những năm qua.

Những năm qua với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ; của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội và diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có nhiều khởi sắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được chú trọng đầu tư; hầu hết các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, có trạm y tế, trường học, bưu điện văn hóa, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; nhiều bản vùng cao đã có nhà văn hóa, có điện lưới quốc gia và được phủ sóng truyền hình, phát thanh.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc được tăng cường; vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được củng cố và phát huy.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La.

Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân tộc theo chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số và các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là:

Một là, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững niềm tin với Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không tin và nghe theo kẻ xấu lôi kéo, kích động làm trái với truyền thống cách mạng của dân tộc ta; chủ động phòng chống và đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" chống phá cách mạng nước ta.

Hai là, mỗi gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chịu khó học hỏi trau dồi kiến thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, chú trọng công tác giáo dục và đào tạo để nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ba là, các cấp ủy, chính quyền, các ngành nâng cao ý thức trách nhiệm tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhất là đường giao thông nông thôn và hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề phức tạp về xã hội; quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Bốn là, triển khai các giải pháp tiếp tục bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng đề án khôi phục các trang phục truyền thống, gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao trình độ dân trí, chất lượng giáo dục khu vực miền núi; thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm là, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính sách dân tộc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng lực lượng nòng cốt ở địa phương, cơ sở.

Sáu là, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sạch, vững mạnh. Quan tâm công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.