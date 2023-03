Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật "Màu hoa còn mãi" vận động xây dựng "Quỹ học bổng Tô Hiệu", nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu.

Ngợi ca nhà cách mạng Tô Hiệu

Tối ngày 7/3, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật "Màu hoa còn mãi" vận động xây dựng "Quỹ học bổng Tô Hiệu", nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày sinh (1912-2023) và 79 năm Ngày mất của đồng chí Tô Hiệu (7/3/1944 - 7/3/2023).

Dự chương trình có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thân nhân gia đình đồng chí Tô Hiệu và đại diện dòng họ Tô tại Hưng Yên; thân nhân các đồng chí cộng sản đã hoạt động cách mạng tại Nhà tù Sơn La.

Chương trình nghệ thuật "Màu hoa còn mãi" vận động xây dựng "Quỹ học bổng Tô Hiệu", nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu. Ảnh: Việt Anh

Chương trình diễn ra các hoạt động giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu; sự hình thành và phát triển của Quỹ học bổng Tô Hiệu; trao học bổng Tô Hiệu gắn với Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Màu hoa còn mãi" ngợi ca về lịch sử cách mạng, về những người Cộng sản Nhà tù Sơn La, về Nhà cách mạng Tô Hiệu, với tình cảm và ý nghĩa cao cả luôn vun đắp cho sự nghiệp phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài cho quê hương Sơn La.

Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện chính trị, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tô Hiệu tích cực học tập, lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Với 32 tuổi đời, 18 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Tô Hiệu đã dìu dắt, động viên đồng chí, đồng đội trong "địa ngục trần gian" của đế quốc, giữ vững khí tiết, chiến thắng kẻ thù. Một Bí thư Chi bộ Nhà tù Sơn La mẫu mực, người lãnh đạo xuất sắc trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những cống hiến của đồng chí Tô Hiệu cho dân tộc, cho cách mạng thật to lớn.

Chương trình nghệ thuật "Màu hoa còn mãi". Ảnh: Việt Anh

Xây dựng quỹ học bổng Tô Hiệu

Quỹ học bổng Tô Hiệu được thành lập ngày 10/1/2019, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay với công lao to lớn của Nhà cách mạng, người chiến sĩ cộng sản - Liệt sĩ Tô Hiệu. Hơn 4 năm qua, Quỹ học bổng Tô Hiệu đã góp phần to lớn vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Sơn La; đã khen thưởng, trao học bổng hơn 2.000 học sinh, sinh viên chăm ngoan, hiếu học, vượt khó để học tập tốt, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh bị ảnh hưởng chất độc màu da cam...

Các đại biểu, diễn viên và nhân dân cùng nhau múa "Vũ điệu kết đoàn", tay trong tay nối vòng xòe đoàn kết. Ảnh: Việt Anh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Từ sự lan tỏa những giá trị nhân văn của Quỹ học bổng Tô Hiệu, tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2026, Quỹ đạt 20 tỷ đồng. Thay mặt Ban tổ chức, kêu gọi các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quyên góp ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu do đồng chí Tòng Thị Phóng khởi xướng. Tôi tin tưởng Quỹ học bổng Tô Hiệu sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thành một phong trào, góp phần mang lại động lực trong học tập cho tất cả học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Đợt này, Quỹ học bổng Tô Hiệu đã trao 80 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh chăm, ngoan, vượt khó học tập tốt của các trường mang tên đồng chí Tô Hiệu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngay tại chương trình, nhiều tổ chức, cá nhân đã dành tình cảm, lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp tiếp tục ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, nâng tổng số tiền Quỹ lên gần 12 tỷ đồng.

Quỹ học bổng Tô Hiệu đã góp phần to lớn vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Sơn La. Ảnh: Việt Anh

Kết thúc Chương trình nghệ thuật "Màu hoa còn mãi" là màn ca, múa, nhạc chào mừng do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, học sinh Trường Trung cấp VHNT&DL biểu diễn. Chương trình nghệ thuật ngợi ca về lịch sử cách mạng, về những người cộng sản Nhà tù Sơn La, về Nhà cách mạng Tô Hiệu, về sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, tình yêu đất nước, quê hương Sơn La đổi mới. Các đại biểu, diễn viên và nhân dân cùng nhau múa "Vũ điệu kết đoàn", tay trong tay nối vòng xòe đoàn kết.