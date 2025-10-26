Tuyên Quang đón gần 3 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Đây là làng du lịch cộng đồng lý tưởng dành cho du khách trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp hoang sơ, giản dị... Ảnh: Vũ Mừng.

Tuyên Quang tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, văn nghệ thu hút khách du lịch

Ngay sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Tuyên Quang mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; triển khai các văn bản của Trung ương về phát triển du lịch đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh...

Các hoạt động được chuẩn bị công phu, chu đáo đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham dự. Từ đó, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đổi mới trong phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh một Tuyên Quang năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc.



Cùng với đó, tháng 4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn môi trường tự nhiên – hướng tới xây dựng Na Hang – Lâm Bình trở thành “viên ngọc xanh” của du lịch miền núi phía Bắc.

Lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang ở xã Nà Ha (huyện Na Hang cũ) cũng đang thu hút nhiều du khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài ra, Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Dự án Helvetas Việt Nam khởi công Dự án tu bổ, phục dựng, phát triển làng văn hóa du lịch thôn Lùng Hẩu, xã Lùng Tám.

Nhằm góp phần bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mông, tạo điểm nhấn cho du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu “Du lịch trải nghiệm văn hóa vùng cao nguyên đá”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang nỗ lực rà soát, tổng hợp dữ liệu về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mới. Thực hiện bình chọn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu Châu Á; triển khai chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi sử dụng trang phục dân tộc không phù hợp trong hoạt động du lịch.



Với những cố gắng, nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, du lịch Tuyên Quang sau hợp nhất đã có bước tăng trưởng rõ rệt.

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, Tuyên Quang đón 323.452 lượt du khách, trong đó, 35.452 lượt khách quốc tế; khách nội địa là 288.000 lượt người. Tổng doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt 860,2 tỷ đồng.

Nhờ đó, nâng tổng số khách du lịch toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2025 đón trên gần 3 triệu lượt du khách, đạt 82,8% kế hoạch năm, với tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 8.026,2 tỷ đồng.

Anh Trần Trọng Huân, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Tôi rất thích cảnh đẹp ở Tuyên Quang. Nhất là bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc nơi đây độc đáo, có nhiều ẩm thực đặc sắc nữa.

Khu du lịch cộng đồng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang là nơi dừng chân của mỗi du khách khi đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: Mùa Xuân.

Các khu, điểm du lịch trọng điểm như Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu di tích Tân Trào… luôn tấp nập khách tham quan.

Trong đó, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa tại các xã Hoàng Su Phì, Thông Nguyên, Lũng Cú, Thượng Lâm, Mèo Vạc, Xín Mần, Thuận Hòa, Cao Bồ… đang ngày càng được ưa chuộng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương như: Du lịch trải nghiệm nông nghiệp vùng cao, du lịch ẩm thực với cốm Thuận Hòa, chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà Đồng Văn, hay du lịch sinh thái kết hợp thể thao mạo hiểm như dù bay...

Ông Hà Hữu Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang cho rằng các di tích được tu bổ tại Khu du lịch quốc gia đặc biệt Tân Trào đã trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, đồng thời, là động lực tinh thần mạnh mẽ cho người dân và du khách.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tân Trào xác định sẽ tiếp tục phát huy lợi thế khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào về tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

Bản đồ du lịch Tuyên Quang vươn ra thế giới

Đặc biệt trong tháng 10/2025, du lịch Tuyên Quang liên tiếp đón nhận nhiều giải thưởng danh giá tầm khu vực và thế giới, khẳng định vị thế mới của ngành du lịch tỉnh trên bản đồ quốc tế như: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được World Travel Awards (WTA) trao danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”; Panhou Retreat Thông Nguyên, Tuyên Quang được nhận giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á năm 2025”.

Đây là hạng mục cao quý tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển du lịch bền vững. Việc đạt giải thưởng này được ví như “tấm hộ chiếu thương hiệu”, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế.

Việc thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 đã góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Tuyên Quang – điểm đến thân thiện, bản sắc và sáng tạo. Ảnh: Vũ Mừng.

Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), UN Tourism (Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc) đã công bố danh sách “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Best Tourism Villages 2025).

Trong đó, thôn “Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Đây là kết quả của quá trình đánh giá dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, phát triển cộng đồng và du lịch bền vững.

Việc thôn Lô Lô Chải được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân vùng cao mà còn góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Tuyên Quang – điểm đến thân thiện, bản sắc và sáng tạo.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết: Hai giải thưởng quốc tế liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho hướng đi đúng đắn của Tuyên Quang trong phát triển du lịch xanh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn giá trị văn hóa – sinh thái.

Đây cũng là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư, khai thác các tiềm năng đặc trưng của vùng sau hợp nhất.

Những kết quả nổi bật của ngành du lịch tỉnh, cùng các giải thưởng quốc tế danh giá vừa qua đã khẳng định vị thế mới của Tuyên Quang – một điểm đến “vừa quen vừa mới” giữa miền sơn cước Đông Bắc.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp để thu hút đông đảo du khách đến Tuyên Quang hơn nữa.

Với sắc màu văn hoá dân tộc độc đáo, Tuyên Quang đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Vũ Mừng.

Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, ngành sẽ phối hợp tốt trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá của tỉnh Tuyên Quang năm 2025; tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung với Cục Xúc tiến thương mại và đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm chè của tỉnh đến người tiêu dùng trong nước.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá, triển khai các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua ứng dụng điện tử.

Đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đồng thời đẩy mạnh liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2023-2026; chuẩn bị tốt lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XI năm 2026...

9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đón gần 3 triệu lượt du khách. Ảnh: Vũ Mừng.

Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, du lịch Tuyên Quang đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, trải nghiệm hàng đầu khu vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh trong những năm tới.