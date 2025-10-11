Tuyên Quang: Bộ đội Biên phòng và y tế xã kịp thời cứu 10 học sinh bị ong vò vẽ rừng đốt
11/10/2025 18:36 GMT +7
Trên đường đi học về, 10 học sinh ở Tuyên Quang không may bị đàn ong vò vẽ rừng tấn công. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Trạm Y tế xã, các em đã qua cơn nguy kịch.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/10. Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang trên đường từ trường về nhà đã bất ngờ bị một đàn ong vò vẽ rừng tấn công, khiến cả 10 em đều bị đốt với nhiều vết trên khắp cơ thể.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm cán bộ Quân y và các chiến sĩ có mặt tại hiện trường, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu như giảm đau, chống dị ứng cho các em.
Đồng thời, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với giáo viên và gia đình khẩn trương đưa các em đến Trạm Y tế xã Sơn Vĩ để cấp cứu.
Theo ghi nhận tại Trạm Y tế xã, nhiều em học sinh có biểu hiện nhức đầu, khó thở, nổi ban đỏ toàn thân. Đáng chú ý, có 4 trường hợp bị nặng, rơi vào tình trạng tụt huyết áp, không đi lại được.
Trước tình hình khẩn cấp, các y bác sĩ của Trạm Y tế xã Sơn Vĩ đã lập tức tiến hành truyền dịch chống sốc, bài niệu tích cực và giải độc tố trong cơ thể do nọc ong gây ra.
Nhờ sự cấp cứu khẩn trương, kịp thời và đúng phác đồ, đến nay, sức khỏe của cả 10 học sinh đã cơ bản ổn định, qua cơn nguy kịch và không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện tại, các em vẫn đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã cho đến khi bình phục hoàn toàn và có thể trở lại trường học.
