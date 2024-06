Trong năm học 2023 – 2024, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2, huyện Mường Nhé (Điện Biên) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 được chia tách từ trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải, thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Mường Nhé. Từ khi chia tách và thành lập, trường mang tên là Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2. Trường nằm trong địa bàn huyện có kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp...

Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh cho các em học sinh dịp Tết nguyên đán 2024. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 liên tục đạt được những thành tích xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà trường là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.

Các thầy, cô có năng lực chuyên môn khá, giỏi, luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy với chất lượng tốt. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong công tác giảng dạy. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ hiện nay.

Năm học 2023-2024, Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 có 22 lớp, tổng số 486 học sinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp



Thầy Trịnh Văn Lập, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 cho biết: Năm học 2023-2024, nhà trường có 22 lớp, tổng số 486 học sinh.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. 100% các thầy cô có năng lực chuyên môn từ trung bình trở lên. Đội ngũ đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy với chất lượng tốt.

Trong công tác giảng dạy, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đoàn kết, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đổi mới cách dạy, cách học và giáo dục nhân cách học sinh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy với chất lượng tốt. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong năm học, nhà trường tổ chức nhiều chương trình học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giúp cho cán bộ, giáo viên có nhận thức đúng đắn về đường lối lãnh đạo của Đảng. Vì vậy 100% cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có cán bộ giáo viên nào mắc các tệ nạn xã hội. Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, kỷ cương trường học được giữ vững, được nhân dân quý mến, tin tưởng là nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Tập thể nhà trường tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành Giáo dục và Đào tạo, huyện phát động. Trên cơ sở tiếp tục phong trào thi đua "Dạy Tốt, Học Tốt" do ngành Giáo dục phát động, năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, tham gia các cuộc thi do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trong những năm qua, nhà trường luôn là đơn vị được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Kết quả thi đua năm học 2023-2024, toàn trường có 38/38 cá nhân được đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ 100% và có 12/38 cá nhân có sáng kiến xếp loại được đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 8/38 nhân được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen; 1/38/cá nhân được xét đề nghị Sở GD&ĐT tặng Giấy khen; 1/38 cá nhân được xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng Khen.

Nhân Kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, Báo Nông thôn Ngày nay cùng nhà tài trợ tặng "Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì, thuộc Trường PTDTBT TH Chung Chải số 2. Ảnh: Thanh Tùng

Nhờ sự đoàn kết, khắc phục khó khăn trong công tác giảng dạy mà chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học 2023 – 2024 tiếp tục được giữ vững. Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi và chất lượng thi học sinh cấp tỉnh luôn được duy trì ở mức ổn định. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp thẳng 100%. Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh ra lớp hàng năm đều đạt 100% trở lên.

Trong thời gian tới, Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 sẽ tiếp tục quan tâm và trú trọng nhiều hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng là một trong những đơn vị trường học vững mạnh trên địa bàn.