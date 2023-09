Trung Quốc chi tới 1,2 tỷ USD để mua một loại hàng của Việt Nam, về dài hạn còn tăng mua nữa

Cục Xuất nhập khẩu dự báo Trung Quốc sẽ tăng nhập cao su trong những tháng cuối năm, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp cao su Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Lượng xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng 7 tháng liên tiếp

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong tháng 8, xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc đạt 181.720 tấn, tương đương 232 triệu USD, tăng 11% về lượng nhưng giảm 4% về trị giá so với tháng 8/2022. Đây cũng tháng thứ 7 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 939.320 tấn cao su, tương đương 1,2 tỷ USD, tăng 12% về lượng nhưng giảm 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định chính sách kích thích kinh tế và các gói hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đang tạo lực đẩy tiêu thụ và giá cao su thế giới.

Chính phủ Trung Quốc đang có tham vọng đưa ngành sản xuất xe điện, xe hybrid và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trở thành những tập đoàn, công ty lớn trong ngành công nghiệp toàn cầu.

Về dài hạn, Trung Quốc sẽ nhập khẩu mạnh nguyên liệu cao su cho sản xuất ô tô. Hiện, nhu cầu nhập khẩu cao su cho sản xuất lốp xe của nước này cũng đã tăng cao.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo Trung Quốc sẽ tăng nhập mặt hàng này trong những tháng cuối năm, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp cao su Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Lượng xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng 7 tháng liên tiếp

Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tâng khi thị trường kỳ vọng vào chính sách kích thích kinh tế của Trung Quốc. Giai đoạn tới giá cao su có khả năng hồi phục trong bối cảnh giá dầu vẫn đứng ở mức cao, ngành cao su săm lốp Trung Quốc phục hồi, sản lượng cao su trồng mới giảm khiến nguồn cung giảm bớt.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su RSS3 tăng lên mức cao nhất gần một năm. Ngày 11/9/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 230,1 Yên/kg (tương đương 1,58 USD/kg), tăng 7,5% so với cuối tháng 8/2023 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 tăng lên mức 13.040 NDT/tấn vào ngày 07/9/2023, sau đó đã giá giảm nhẹ trở lại. Ngày 11/9/2023 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 12.880 NDT/ tấn (tương đương 1,77 USD/ kg), tăng 5,7% so với cuối tháng 8/2023 và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 sau khi tăng lên mức 54,36 Baht/kg vào ngày 07/9/2023 đã giảm nhẹ trở lại. Ngày 11/9/2023, cao su RSS3 giao dịch ở mức giá 54,07 Baht/kg (tương đương 1,52 USD/kg), tăng 3,6% so với cuối tháng 8/2023 và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá mủ cao su biến động nhẹ tại các vùng nguyên liệu

Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, giá mủ cao su biến động nhẹ tại các vùng nguyên liệu trong cả nước, giá thu mua dao động từ 240-280 đồng/TSC.

Cụ thể, giá mủ nước tại tỉnh Đắk Lắk dao động từ 240-255 đồng/TSC, tăng 10 đồng/TSC so với cuối tháng trước; Giá mủ nước ở tỉnh Bình Phước ổn định ở mức 245-280 đồng/TSC; Giá mủ nước tại Phú Yên ổn định ở mức 260 đồng/TSC; Giá mủ nước tại Đồng Nai ổn định ở mức 240-245 đồng/TSC.

Tại các công ty cao su, giá mủ nước giao dịch trong khoảng 264-277 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 250-270 đồng/TSC; Công ty Cao su Phước Hòa thu mua ở mức 275-277 đồng/TSC, tăng 2 đồng/TSC so với cuối tháng trước; Công ty Cao su Đồng Phú giữ giá thu mua ở mức 270 đồng/ TSC; Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 259-269 đồng/TSC.

Về tình hình chung của ngành, Cục Xuất nhập khẩu cho biết, tháng 8/2023, lượng cao su xuất khẩu đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 222,48 nghìn tấn cao su, trị giá 287,13 triệu USD, tăng 1,3% về lượng và tăng 0,1% về trị giá so với tháng 7/2023; So với tháng 8/2022 tăng 1,5% về lượng, nhưng giảm 13,6% về trị giá. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt gần 1,21 triệu tấn, trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng, nhưng giảm 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá xuất khẩu: Giá cao su xuất khẩu liên tục giảm kể từ đầu năm 2023 đến nay. Tháng 8/2023, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.291 USD/tấn, giảm 1,2% so với tháng 7/2023 và giảm 14,9% so với tháng 8/2022.

Tháng 8/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 81,68% về lượng và chiếm 80,82% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 181,72 nghìn tấn, trị giá 232,05 triệu USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 2,6% về trị giá so với tháng 7/2023; So với tháng 8/2022 tăng 11,1% về lượng, nhưng giảm 3,8% về trị giá, đây là tháng thứ 7 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm trước.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.277 USD/ tấn, giảm 1,1% so với tháng 7/2023 và giảm 13,3% so với tháng 8/2022. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 939,32 nghìn tấn cao su, trị giá 1,23 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng, nhưng giảm 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su sang các thị trường phần lớn đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các thị trường như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Đức, Đài Loan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Srilanka… Tuy nhiên xuất khẩu sang một thị trường chủ chốt vẫn tăng trưởng tốt về lượng so với cùng kỳ năm 2022 như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp...

Như trên đã đề cập, chính sách kích thích kinh tế và các gói hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đang tạo lực đẩy tiêu thụ và giá cao su thế giới. Chính phủ Trung Quốc đang có tham vọng đưa ngành sản xuất xe điện, xe hybrid và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trở thành những tập đoàn, công ty lớn trong ngành công nghiệp toàn cầu.

Về dài hạn, Trung Quốc sẽ nhập khẩu mạnh nguyên liệu cao su cho sản xuất ô tô. Hiện nay nhu cầu nhập khẩu cao su cho sản xuất lốp xe của nước này cũng đã tăng cao. Dự báo nhu cầu cao su của Trung Quốc sẽ tăng trong những tháng cuối năm, sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu cao su Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan