Triển vọng mô hình nuôi cá nước lạnh ở Mường Bo

Khai thác tiềm năng, thế mạnh khí hậu, nguồn nước dồi dào, xã Mường Bo (TX.Sa Pa, Lào Cai) đã tuyên truyền, vận động các hộ dân phát triển nuôi cá nước lạnh.

Clip: Lãnh đạo xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai chia sẻ về nuôi cá nước lạnh.

Mô hình nuôi cá nước lạnh ở Mường Bo

Trước đây, xã Mường Bo phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã đã triển khai nhiều mô hình nhằm nâng cao thu nhập và từng bước nâng cao đời sống cho bà con nhân dân.

Trong đó, việc phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng thôn, bản đang được địa phương quan tâm triển khai như mô hình nuôi cá nước lạnh tại hai thôn Suối Thầu Mông và Suối Thầu Dao, với 17 hộ tham gia.

Hiện nay, cùng với các mô hình phát triển nông nghiệp như các dự án phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, dự án trồng cây dược liệu, dự án trồng khoai sọ, dự án trồng khoai tây tăng vụ trên đất ruộng… Mô hình nuôi cá nước lạnh đang có nhiều triển vọng, giúp bà con nông dân nân cao thu nhập.

Mô hình nuôi cá nước lạnh ở thôn Suối Thầu Mông, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Để bà con nhân dân cùng nhau phát triển có quy mô tập trung để tận dụng được điều kiện tự nhiên như: Khí hậu, nguồn nước... Hội Nông dân thị xã Sa Pa đã thành lập Tổ hội nuôi cá nước lạnh, từ đó, các hộ dân nuôi cá sẽ được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách phòng chống bệnh cho cá hồi, cá tầm, có chính sách hỗ trợ về vốn vay tạo điều kiện cho bà con nhân dân nhân rộng mô hình. Nhất là có sự tương trợ, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hộ nuôi cá.

Ông Tẩn Ỳ Guyện, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bo, thị xã Sa Pa cho biết: Mô hình nuôi cá nước lạnh được xã xác định là phù hợp với khí hậu ở các thôn vùng cao. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân ở hai thôn Suối Thầu Mông, Suối Thầu Dao mở rộng diện tích ao nuôi để có sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Nhờ có khí hậu mát lạnh cùng với nguồn nước dồi dào người dân vùng cao xã Mường Bo, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã nuôi cá tầm, cá hồi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn xã Mường Bo có 2.869 m2 diện tích ao nuôi cá hồi, cá tầm, sản lượng đạt 3 tấn cá tầm, cá hồi. Việc tiêu thụ ổn định, giá bán cá hồi dao động từ 250 – 280 nghìn đồng/kg, giá cá tầm dao động từ 160 – 180 nghìn đồng/kg. Hiện các nhóm hộ nuôi cá nước lạnh đã bắt đầu phát triển cá giống nhằm tự cung cấp cá giống để không phải mua cá giống tại các cơ sở khác trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Hai thôn Suối Thầu Mông và Suối Thầu Dao của xã Mường Bo có khí hậu tương đồng với khu vực trung tâm của thị xã Sa Pa, tại đây có nguồn nước nước lạnh dồi dào men theo các dòng suối phù hợp để chăn nuôi cá nước lạnh. Để phát triển mô hình nuôi cá nước lạnh, các hộ dân tại đây đã được học hỏi kinh nghiệm tại những nơi có mô hình phát triển nuôi cá nước lạnh từ rất nhiều năm như khu vực Ô Quý Hồ, Bản Khoang…

Nông dân xã Mường Bo được hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá nước lạnh

Dưới sự quan tâm của Hội Nông dân thị xã Sa Pa, kỹ thuật nuôi cá nước lạnh đã được phổ biến đến từng hộ dân, mật độ thả cá tuỳ thuộc vào kích cỡ của cá, cá giống nên có cân nặng ở mức 100 – 150g/con, mật độ thả cá khoảng 3-5 con/m2. Khi chọn mua cá giống, người nuôi cá nên chọn những con cá giống khỏe mạnh, nhanh nhẹn của những cơ sở cung cấp cá giống uy tín, đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết mà bà con nên tăng giảm lượng nước,lượng thức ăn sao cho phù hợp. Trong những ngày mưa điều chỉnh lượng nước sao cho phù hợp, lượng thức ăn chỉ bằng một nửa so với bình thường. Các bệnh xuất hiện trên cá nước lạnh chủ yếu xảy ra do bể nuôi, ao nuôi không đủ vệ sinh, nước bị ô nhiễm do đó việc chú ý làm sạch nước, dụng cụ nuôi phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ…

Theo người dân xã Mường Bo, nuôi cá nước lạnh ngoài phụ thuộc vào yếu tố khí hậu thì nguồn nước sạch phải luôn được duy trì để cá sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Mùa Xuân.

Các kỹ thuật nuôi cá đã được từng hộ nuôi cá nước lạnh tại hai thôn Suối Thầu Mông và Suối Thầu Dao nắm rõ và trau dồi, tích lũy theo thời gian.

Ông Giàng A Tình, một hộ gia đình nuôi cá nước lạnh tại thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo chia sẻ: Người dân chúng tôi mong muốn trong thời gian tới các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vốn, can thiệp về giá giống để bà con chúng tôi nhân rộng mô hình nuôi cá nước lạnh. Đây là mô hình đang có nhiều triển vọng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình.

Sản phẩm cá nước lạnh luôn được thị trường trong và ngoài tỉnh Lào Cai đón nhận. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Mường Bo thì việc phát triển những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương là vô cùng quan trọng để góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập.

Với những bước phát triển ban đầu mô hình nuôi cá nước lạnh tại xã Mường Bo, tin rằng mô hình này sẽ tiếp tục được bà con nông dân nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.