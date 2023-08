Liên quan đến việc tổ chức lại đảm bảo ATGT tại nút giao ngã tư UBND thành phố Sơn La trên Quốc lộ 279D, theo ý kiến của nhiều người dân, việc bố trí làn đường bên trái chỉ dành cho các phương tiện rẽ trái về đường Chu Văn Thịnh là chưa hợp lý.

Tổ chức lại ATGT tại nút giao ngã tư UBND TP. Sơn La

Hiện tại, việc tổ chức lại ATGT tại nút giao ngã tư UBND thành phố Sơn La trên Quốc lộ 279D, làn bên phải và làn bên trái tính theo hướng đường Lò Văn Giá đi đường Tô Hiệu (TP. Sơn La, Sơn La) được phân chia thành 2 làn, được ngăn cách nhau bằng vạch liền. Cụ thể, làn đường bên trái, có vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường dành cho các phương tiện rẽ trái, làn này chỉ dành cho các phương tiện rẽ trái về đường Chu Văn Thịnh.

Làn đường bên phải, có vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường dành cho các phương tiện đi thẳng, hoặc rẽ phải. Làn này chỉ dành cho các phương tiện đi thẳng theo hướng Đường Lò Văn Giá về hướng Đường Tô Hiệu hoặc các phương tiện rẽ phải vào đường Trụ sở UBND thành phố.

Theo nhiều ý kiến của người dân, việc tổ chức lại ATGT tại nút giao ngã tư UBND thành phố Sơn La trên Quốc lộ 279D chưa hợp lý. Tại làn đường bên trái vẫn dữ nguyên như trước là cho phép người dân đi thẳng theo hướng Đường Tô Hiệu, vì nếu có đi thẳng thì cũng không hề xung đột với người tham giao thông đi từ làn bên phải.

Nút giao ngã tư UBND thành phố Sơn La trên Quốc lộ 279D, theo hướng đường Lò Văn Giá được phân chia thành 2 làn. Làn đường bên trái, có vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường dành cho các phương tiện rẽ trái. Làn đường bên phải, có vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường dành cho các phương tiện đi thẳng, hoặc rẽ phải. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Lò Văn Duẩn, bản Buổn, Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La cho biết: Tôi thường đi qua đoạn đường này, nhiều lúc không để ý, quên đường đi vào làn bên trái. Thế nhưng hiện nay làn bên trái chỉ được phép rẽ sang trái, nếu muốn đi thẳng thì tôi lại phải rẽ trái qua vòng xuyến và quay hướng ngược lại mới đi thẳng được, như thế hơi bất tiện, lại dễ xung đột với người từ đường Lò Văn Giá đi Chu Văn Thịnh.

Chị Lò Thị Thin, bản Hua Noong, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho hay: Tôi thường đi qua đường này, giờ họ bố trí lại vạch kẻ đường giao thông, nhiều lúc không để ý, cứ đi vào làn bên trong nên phải rẽ trái, không được đi thẳng đường Tô Hiệu. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần bổ sung thêm biển báo trên cao để người dân tham ra giao thông dễ quan sát, thi theo đúng làn đường của mình.

Bản đồ tổ chức đảm bảo ATGT tại nút giao ngã tư UBND TP. Sơn La trên Quốc lộ 279D. Ảnh: NT





Tổ chức ATGT tại nút giao ngã tư UBND TP. Sơn La nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Liên quan đến việc tổ chức lại đảm bảo ATGT tại nút giao ngã tư UBND thành phố Sơn La trên Quốc lộ 279D, ông Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La cho biết: Đây là điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Sơn La, tại khu vực nút giao trên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính là do xung đột giữa các phương tiện đi thẳng theo hướng đường Lò Văn Giá đi đường Tô Hiệu và các phương tiện rẽ trái về hướng Chợ Trung tâm khiến các phương tiện cùng di chuyển khi đèn xanh, hoặc các phương tiện rẽ trái bị rơi vào điểm mù của xe tải đi thẳng.

Việc phân chia rõ ràng hướng rẽ của các phương tiện khi dừng đèn đỏ tại khu vực, tránh việc dừng xe lộn xộn và hạn chế các xung đột giữa các phương tiện đi thẳng theo hướng đường Lò Văn Giá đi đường Tô Hiệu và các phương tiện rẽ trái về hướng Chợ Trung tâm.

Bổ xung thêm biển báo, vạch kẻ đường nứt, mũi tên chỉ hướng từ xa, giúp người tham ra giao thông thuận tiện quan sát. Ảnh: Văn Ngọc

"Việc sắp xếp lại tổ chức giao thông tại khu vực này chúng tôi ưu tiên trục đường QL chính từ hướng Lò Văn Giá đi rẽ sang đường Chu Văn Thịnh. Bên cạnh đó xét về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, lưu lượng rẽ trái là đông hơn. Giải pháp chúng tôi đưa ra là không dành riêng làn đèn đỏ để rẽ phải, bỏ đèn đỏ để rẽ phải, để chung làn rẽ phải và đi thẳng". ông Chính nói.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La: Để hướng dận người dân tham gia giao thông an toàn, hợp lý, tại đoàn đường này đã bổ sung thêm biển báo, vạch kẻ đường đứt, mũi tên chỉ hướng từ xa. Việc tổ chức lại giao thông tại khu vực sẽ giải quyết được cơ bản nguyên nhân thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực nút giao. Ngoài các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để hạn chế thấp nhất việc vi phạm an toàn giao thông, tai nan giao thông đáng tiếc xảy ra.